به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان احزاب سیاسی استان کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه با حضور در استانداری کرمانشاه با امضای یک میثاقنامه مشترک، به دشمنان متجاوز اعلام کردند: اجازه نمیدهیم حتی یک وجب از این خاک پاک خدشهدار شود.
در این میثاقنامه که با عنوان پیام احزاب و فعالان سیاسی استان کرمانشاه به دشمنان متجاوز امضا شده، تأکید شده است که فعالان سیاسی با هر گرایش و سلیقهای، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در کنار مدافعان ایران ایستادهاند.
در متن این میثاقنامه، ایران نه تنها یک سرزمین، بلکه تمدنی عزتمند، ریشهها، تاریخ، شرف و آیندهای که به بهای جان پاسداری میشود معرفی شده است. امضاکنندگان با اشاره به وحدت، همدلی و اراده پولادین، تأکید کردهاند که پشتوانه آنان اتحاد هممیهنان و تمام آزادگان جهان است.
این میثاقنامه در جریان جلسه مشترک احزاب سیاسی استان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری امضا شد.
