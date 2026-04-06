۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

احزاب کرمانشاه میثاق‌نامه «دفاع از وطن» امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان احزاب سیاسی استان کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه با حضور در استانداری کرمانشاه با امضای یک میثاق‌نامه مشترک، به دشمنان متجاوز اعلام کردند: اجازه نمی‌دهیم حتی یک وجب از این خاک پاک خدشه‌دار شود.

در این میثاق‌نامه که با عنوان پیام احزاب و فعالان سیاسی استان کرمانشاه به دشمنان متجاوز امضا شده، تأکید شده است که فعالان سیاسی با هر گرایش و سلیقه‌ای، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در کنار مدافعان ایران ایستاده‌اند.

در متن این میثاق‌نامه، ایران نه تنها یک سرزمین، بلکه تمدنی عزتمند، ریشه‌ها، تاریخ، شرف و آینده‌ای که به بهای جان پاسداری می‌شود معرفی شده است. امضاکنندگان با اشاره به وحدت، همدلی و اراده پولادین، تأکید کرده‌اند که پشتوانه آنان اتحاد هم‌میهنان و تمام آزادگان جهان است.

این میثاق‌نامه در جریان جلسه مشترک احزاب سیاسی استان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری امضا شد.

