به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر سیدمجید خادمی پیامی صادر کردند.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
بار دیگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشههای شوم خود با شکستهای پیدرپی مواجه شده است، به حربهی همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی که چند دهه در عرصههای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدتهای فراوان و خاموش داشت به فیض شهادت نائل شد، اما صف استوار رزمندگان و مجاهدان راه حق و حقیقت در ایران اسلامی و نیروهای مسلح جانفدا، چنان صفی بلند و بنیانی مَرصوص شده است که ترور و جنایت نمیتواند در آرمان جهادی آنها خللی ایجاد کند.
شهادت این سردار گمنام و رشید را به خانواده محترم، همرزمان و فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تعزیت عرض میکنم و علوّ مقام او را از خداوند منّان خواستارم.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۱۷/فروردین/۱۴۰۵
نظر شما