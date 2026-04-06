۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

پیام رهبر معظّم انقلاب در پی شهادت سردار سیدمجید خادمی؛

ترور و جنایت نمی‌تواند در آرمان جهادی مجاهدان راه حق خللی ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر سیدمجید خادمی پیامی صادر کردند.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

بار دیگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی‌درپی مواجه شده است، به حربه‌ی همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت به فیض شهادت نائل شد، اما صف استوار رزمندگان و مجاهدان راه حق و حقیقت در ایران اسلامی و نیروهای مسلح جان‌فدا، چنان صفی بلند و بنیانی مَرصوص شده است که ترور و جنایت نمی‌تواند در آرمان جهادی آن‌ها خللی ایجاد کند.

شهادت این سردار گمنام و رشید را به خانواده محترم، همرزمان و فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تعزیت عرض می‌کنم و علوّ مقام او را از خداوند منّان خواستارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۷/فروردین/۱۴۰۵

