انهدام و سقوط پهپاد دشمن صهیونی-آمریکایی امروز در روستای میشی سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه‌السلام با انتشار تصاویری از انهدام و سقوط پهپاد دشمن صهیونی-آمریکایی طی امروز در روستای میشی شهرستان سیریک خبر داد.

جزئیات تکمیلی بزودی منتشر خواهد شد.