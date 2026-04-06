۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

برگزاری سوگواره‌های چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در آذربایجان شرقی

تبریز-در نشست هماهنگی برنامه‌های چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، زمان و نحوه برگزاری سوگواره‌های این ایام در شهرهای آذربایجان شرقی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که روز دوشنبه هفدهم فروردین‌ماه برگزار شد، برگزاری سوگواره‌های این مناسبت در شهرهای مختلف آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس تصمیمات این نشست، مراسم محوری در تبریز روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین در میدان ساعت برگزار خواهد شد.

در این نشست مقرر شد سوگواره‌های چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب از روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه در شهرهای مختلف استان برگزار شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مراسم محوری در شهرستان تبریز روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲:۳۰ در میدان ساعت برگزار خواهد شد.

همچنین طبق ابلاغیه استانداری آذربایجان شرقی، فرمانداران شهرستان‌ها موظف شدند با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری مراسم‌های این ایام در حوزه‌های مربوطه اقدام کنند.

در این نشست بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم‌ها در سطح استان تأکید شد.

کد مطلب 6793641

