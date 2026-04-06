حجت الاسلام شیرازی: راه شهدا مسیر عزت و سربلندی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرازی روز دوشنبه در سفر به تبریز و در دیدار با خانواده سرهنگ شهید ناصر شفق از شهدای مدافع وطن و جنگ رمضان، ضمن دلجویی و قدردانی از این خانواده، اظهار کرد: راه شهدا مسیر عزت و سربلندی ملت ایران است و ادامه این راه وظیفه همگانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهدای جنگ رمضان افزود: نخستین ویژگی این شهدا، شهادت در ماه مبارک رمضان است؛ ویژگی دوم همراهی آنان با کاروان رهبر شهید انقلاب اسلامی و سومین ویژگی نیز شهادت آنان به دست دشمنان ملت ایران یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه سفر خود به تبریز، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب درباره کاشت نهال به یاد شهدا، با حضور در کلانتری ۱۷ تبریز چند اصله نهال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای رمضان غرس کرد.

وی همچنین با حضور در بیمارستان الغدیر فراجا از سروان اسوار که در پی حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مجروح شده و به مقام جانبازی نائل آمده است، عیادت کرد و از ایثار و فداکاری وی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی در ادامه با حضور در تجمع شبانه شهروندان تبریزی در میدان ائل‌گلی که در حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری برگزار شده بود، از حضور مردم قدردانی کرد.

وی گفت: حضور پرشور مردم از نخستین روزهای آغاز جنگ رمضان، نشانه استقامت و همبستگی ملت ایران در برابر دشمنان است و این حضور پیام روشنی دارد که مردم ایران پای انقلاب اسلامی، اسلام و پرچم جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.