به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که سامانه کم فشار بارشی که شامگاه یکشنبه وارد استان سمنان شده بود همزمان با صبح سه شنبه کم کم این استان را ترک می کند.

علیرغم این موضوع همچنان امروز هم باید انتظار بارش ها و تداوم کاهش دما را داشت زیرا شب گذشته در ارتفاعات استان سمنان به خصوص شمال و شمالشرق، بارش برف نسبتاً سنگینی را شاهد بوده ایم. بارش برفی که سه جاده استان سمنان را هم مسدود کرد.

امروز با توجه به وزش باد ملایم تا نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان به ویژه مرکز و شرق استان، شاهد تداوم سیر نزولی دمای هوا خواهیم بود. برای مرکز استان سمنان امروز سه شنبه وزش باد تداوم سرمای هوا و همچنین بارش پراکنده پیش بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای سه شنبه ۱۶ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است.

در شاهرود ادامه بارش ها همچنین بارش تگرگ به خصوص در مناطق مرتفع و کوهستانی، وزش باد و کاهش دمای هوا پیش بینی می شود وضعیتی که مشابه آن در میامی هم محقق خواهد شد همچنین به دلیل وزش باد در این دو شهرستان شاهد سرمای عصرگاهی و شامگاهی نیز خواهیم بود.

در دامغان مه آلودگی، بارش باران و تگرگ به خصوص در ارتفاعات و تداوم کاهش دمای هوا در کنار وزش باد پیش بینی شده است. در گرمسار وزش باد، رگبار پراکنده باران و کاهش دما پیش بینی می شود همچنین این وضعیت در ایوانکی و آرادان هم مشابه است.

بنا به اعلام سازمان هواشناسی از فردا همچنین جبهه هوای بارشی جدیدی وارد استان سمنان خواهد شد در نتیجه کاهش دما و بارش و رگبار پراکنده همچنین بارش تگرگ در ارتفاعات تا روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت از شنبه هفته آینده کم کم جوی پایدار در استان سمنان شاهد خواهیم بود.