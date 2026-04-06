به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی خضری شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به روحیه ایثار و پایداری مردم اظهار کرد: این مردم در سختترین لحظات نیز میدان را ترک نکردهاند و پرچمی را که بر دوش دارند، حتی برای لحظهای بر زمین ننهادهاند.
امام جمعه موقت قزوین افزود: دشمن تا بن دندان مسلح در برابر سلاحهایی صد سال پیش ایران در حال تحقیر شدن است.
وی با بیان اینکه آن چیزی که سرنوشت جنگ را مشخص میکند، هواپیمای F35 آمریکا، ناوهای هواپیمابر، نیروهای زمینی و کماندویی و حتی موشکها نیستند، گفت: سرنوشت جنگ را خدا مشخص میکند. وقتی خدا صداقت ما را دید، نصرت خود را نازل کرد. همان خدایی که ابراهیم را از آتش نجات داد، موسی(ع) را از رود نیل عبور داد و یوسف(ع) را از چاه به عزت رساند، از ما تنها صداقت میخواهد.
صداقت یعنی ترک نکردن سنگر و ایستادن در میدان
حجتالاسلام خضری صداقت را به معنای ترک نکردن سنگر، ایستادن در میدان، نترسیدن از تهدید دشمن و سست نشدن دانست و اظهار کرد: صداقت یعنی بانوی شهید فاطمه رستمی، اهل تهران، که در روز شهادت رهبر شهید فرزند دومش متولد شد و با وجود خطر از رفتن به جای امن خودداری میکرد. در شب بیستم، هر شب که در مراسم بود، کودک ۲۰ روزه و فرزند ۸ سالهاش را با خود به خیابان میبرد و به همسرش پیام میداد که اسلام قربانی میخواهد. در همین جنگ پیکر همسرش تکهتکه شده بود و فرزندش پس از حادثه در یکی از فضاهای عمومی شهر پیدا شده بود.
وی با اشاره به شرایط امروز منطقه گفت: امروز دشمن دچار تزلزل شده و خواری بر ترامپ نازل شده است. رئیس سازمان سیا اعتراف میکند که مردم ایران آمریکا را در دنیا بیحیثیت کردند.
امام جمعه موقت قزوین تنها حربه دشمن را تهدید و ترس دانست و افزود: دشمن چند نقطه را میزند تا ترس ایجاد کنند و جریان سازشکار را وارد میدان کنند.
وی با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب افزود: ولی امر مسلمین میفرمایند نگران نباشید؛ مواظب توطئهها باشید؛ نگران معیشت نباشید. این شبها شبهای استقامت است. وعده قرآن این است که با استقامت، معیشت با برکت و فراوان خواهد شد.
راه عبور از تحریمها از مسیر مقاومت میگذرد
حجتالاسلام خضری از تحلیل اندیشکدههای غربی گفت و تصریح کرد: آنها میگویند ایران اگر تنگه هرمز را حفظ کند، ثروتمند میشود.
وی با بیان اینکه پاسخ ملت ایران به دشمن این است که تحت زعامت ولی امر مسلمین است و مشکلات کوتاهمدت را تحمل میکند، ادامه داد: امروز ذخایر ملی، راه برداشتن تحریمها و راه تعمیر خرابیها به دست مقاومت و پرچمداری ایران است.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به سخنان امام سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) گفت: ایشان فرمودهاند امیدوارم این قدمها و تجمعات شبانه لطف خدا را جلب کند و هدیهای برای ظهور امام زمان(عج) باشد.
وی مردم را از یاران آخرالزمانی و از یاران امام حسین(ع) و عاشورایی دانست و افزود: امام زمان(عج) اسم تکتک حاضرین در خیابان را دارد. خون مظلوم امام ما جهان را بیدار خواهد کرد.
