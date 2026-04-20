حضور پرثمر مردم در اجتماعات دشمن شکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری یکشنبه شب در اجتماع پرشور مردمی در آمل ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه شهر آمل، گفت: دشمن تصور نمی‌کرد با چنین مردمی روبرو شود و حضوری پرثمر و تأثیرگذار از آنان ببیند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ حضور مردم در صحنه، افزود: این حضور مردمی، جبهه حق را رقم می‌زند. اصغری با اشاره به وقایع سال ۱۳۳۲، اظهار داشت: در آن سال، با ورود اجنبی آمریکا و به بهانه خستگی مردم، مصدق خیابان‌ها را رها کرد که نتیجه آن کودتای ۲۸ مرداد بود.

حجت‌الاسلام اصغری، ترس دشمن از این حضور مردمی را یادآور شد و گفت: ما به تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی اعتماد داریم، چرا که ما با آمریکا تفاوت داریم؛ تیم مذاکره‌کننده ما پشتوانه مردمی را دارد و حتماً موفق خواهیم شد.

وی با تاکید بر جهاد تبیین که توسط رهبر معظم انقلاب چهار سال پیش مطرح شد، وظایف امروز را سنگین‌تر دانست و گفت: باید به شبهات پاسخ داد.

این مسئول با اشاره به منویات رهبر شهید مقاومت، هزینه مقاومت را کمتر از سازش و هزینه تسلیم را بیشتر از مقاومت دانست و تاکید کرد: دشمن بداند که ما تابع مکتبی هستیم که سازش را ذلت، خواری و خفت می‌آورد.

حجت‌الاسلام اصغری، ثمره آزادی و دموکراسی آمریکا را زندان ابوقریب و سلطه بر جهان دانست و یادآور شد: آمریکا به دنبال آن است که ما استقلال خود را از دست بدهیم، چرا که هر کجا رفته، بدبختی آفریده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، لحظه سوئز برای آمریکا فرا خواهد رسید و لحظه کانال سوئز تنگه هرمز نیز رقم خواهد خورد. هر کسی وارد این کانال شود، در آن غرق خواهد شد و این اتفاقات، ایمان ما را لحظه به لحظه افزایش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه اگر دشمن با قدرت و تجهیزات بخواهد مردم را بترساند، ایمان ما بیشتر خواهد شد، گفت: امروز جالوت تکنولوژیک و داوود ایدئولوژیک به زودی نابود خواهد شد.