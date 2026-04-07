به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، ایران شکاف هایی در پدافند هوایی رژیم صهیونیستی پیدا کرده و همه چیز ممکن است پیچیده تر شود.

در این گزارش آمده است، این شکافی که ایران موفق به پیدا کردن آن شده باعث می شود فشار سنگین و پی در پی به ذخایر گران قیمت موشک های پدافند وارد آید.

پیشتر نیز رسانه های عبری زبان اذعان کردند که در جریان حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت، ۵۰ نقطه در سراسر اراضی اشغالی مورد اصابت قرار گرفته است.

بامداد امروز نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی از رصد شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت منطقه «النقب» در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.