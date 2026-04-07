به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، در تازه‌ترین موج حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، مناطق مختلفی به ویژه در تل‌آویو و ایلات هدف حمله قرار گرفتند.

منابع صهیونیستی گزارش کردند که یک موشک ایرانی در منطقه رمات هاشرون در تل آویو منفجر شده است.

همچنین ترکش موشک‌های بارشی ایران نیز در شهر تل‌آویو پایتخت سرزمین‌های اشغالی و اطراف آن اصابت کرده است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز از شلیک موشک‌های بارشی ایران به سمت بندر ایلات و شهر تل آویو خبر داد. رسانه های صهیونیستی همچنین از اصابت موشک‌های ایرانی به ۵ شهر در مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از عملیات موشکی همزمان علیه سرزمین‌های اشغالی خبر داده و اعلام کرد که آژیرهای خطر در منطقه شلومی در الجلیل برای سومین بار طی دقایق اخیر در پی حملات موشکی از سوی لبنان به صدا درآمده است.

در شهرک های صهیونیست نشین المطله و مرگلیوت نیز صدای آژیرهای خطر بعد از حملات موشکی حزب‌الله لبنان بلند شد.