رئیس اورژانس کرمانشاه: ۱۵۵ عملیات از ابتدای جنگ انجام شده است

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ایثارگرانه کادر درمان اظهار کرد: از ابتدای حملات ددمنشانه آمریکایی و صهیونیستی در استان، نیروهای اورژانس به صورت شبانه‌روزی پای کار بوده‌اند و تاکنون ۱۵۵ عملیات برای انتقال شهدا و مجروحان انجام داده‌اند.

وی از انتقال ۱۶۴ مصدوم به بیمارستان‌های استان خبر داد و تأکید کرد: اورژانس کرمانشاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در کنار سایر دستگاه‌های امدادی حضور یابد و زمان طلایی برای نجات جان و درمان مصدومان از دست نرود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه دشمن در اقدامات جنایتکارانه خود مراکز درمانی را نیز هدف قرار داده است، افزود: در جریان این حملات، متأسفانه هشت پایگاه اورژانس و چهار دستگاه آمبولانس دچار آسیب و خسارت شده‌اند.

به گفته قلعه‌سفیدی، آماده‌باش کامل نیروهای اورژانس با بهره‌گیری از ظرفیت حدود یک هزار نفر نیرو و ۹۴ دستگاه آمبولانس همچنان در سطح استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با ارائه توصیه‌های مهم به شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم از مداخلات غیرتخصصی برای افراد مصدوم یا زیر آوار مانده جداً خودداری کرده و منتظر رسیدن نیروهای امدادی باشند؛ همچنین با توجه به حجم بالای مأموریت‌ها، اکیداً درخواست می‌شود از تماس‌های غیرضروری با شماره ۱۱۵ بپرهیزند تا در روند نجات جان هم‌وطنان خللی ایجاد نشود.