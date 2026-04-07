پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی شهادت سردار خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر ، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
در متن پیام شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی به عنوان شخصیتی شجاع و مومن که تا لحظه شهادت در راه پیشبرد و اعتلای امنیت کشور لحظهای از مجاهدت باز نایستاد موجب تاثر اینجانب و همه دوستداران ایران عزیز گردید.
شهادت ایشان همچون دیگر شهیدان جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگهای اخیر و در راس آنان پیشوای شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(ره) گویای این حقیقت است که امنیت و استقلال ایران عزیز مرهون فداکاری و از خودگذشتگی کسانی است که تا پای جان برای امنیت و آرامش این سرزمین تلاش میکنند.
اینجانب ضمن تسلیت شهادت این عزیز بزرگوار به همه جانبرکفان و همرزمان و به ویژه خانواده بزرگوار و معزز ایشان، برای همگان از خداوند بزرگ طلب اجر و صبر میکنم و رجاء واثق دارم که خون این شهید و همه خونهای ریختهشده در این نبرد سرنوشتساز، پشتوانه نصرت الهی و پیروزی ملت شریف ایران بر دشمنان متجاوز و شرور صهیونیستی امریکایی خواهد بود.»
