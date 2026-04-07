پیام تسلیت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پی شهادت سردار خادمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی شهادت سردار سرلشکر مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ

سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، مجاهد مؤمن، رادمرد عرصه امنیت و رئیس خدوم و متعهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از چهره‌های مخلص، بصیر و استوار جبهه انقلاب اسلامی بود که سالیان عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از آرمان‌های الهی، صیانت از عزت ملت ایران و حراست از امنیت این سرزمین مقدس سپری کرد.

شهادت سرافرازانه و افتخارآمیز این سردار عالی‌مقام، جلوه‌ای روشن از عظمت روح مجاهدت در مکتب انقلاب اسلامی و نشانه‌ای آشکار از ناتوانی دشمنان در برابر صلابت و پایداری فرزندان راستین این ملت است؛ آنان که با ایمان، اخلاص و مجاهدت خاموش، در سنگرهای خطیر امنیت و اقتدار، پرچم عزت ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشتند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه تبلیغ دینی و انقلابی استان فارس، این عروج ملکوتی را به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، فرمانده معظم کل قوا، خانواده مکرم و معزز آن شهید سعید، همرزمان غیور ایشان در سازمان اطلاعات سپاه و ملت بزرگ و سرافراز ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌نماید و از درگاه خداوند متعال، علوّ درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را برای آن شهید والامقام مسئلت دارد.