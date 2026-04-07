برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی فهرج در اربعین رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد جلالی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با چهلمین روز شهادت قائد امت، رهبر شهید انقلاب سید علی خامنه‌ای، اجتماع بزرگ هیئات مذهبی در میدان انقلاب شهر فهرج برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم، هیئات مذهبی حضرت علی‌اصغر (ع)، حضرت علی‌اکبر (ع)، امام رضا (ع)، زینبیون، امام حسین (ع), قمر بنی‌هاشم (ع) و صاحب‌الزمان (عج) پس از حرکت در قالب دسته‌ روی از مسیرهای تعیین‌شده، در میدان انقلاب گردهم می‌آیند و اجتماع باشکوهی را شکل می‌دهند.

جلالی، ادامه داد: این مراسم چهارشنبه شب رأس ساعت ۲۰ در میدان انقلاب شهر فهرج برگزار می‌شود.