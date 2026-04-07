۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۴

برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی فهرج در اربعین رهبر شهید

فهرج- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فهرج از برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی این شهر همزمان با چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد جلالی، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: همزمان با چهلمین روز شهادت قائد امت، رهبر شهید انقلاب سید علی خامنه‌ای، اجتماع بزرگ هیئات مذهبی در میدان انقلاب شهر فهرج برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم، هیئات مذهبی حضرت علی‌اصغر (ع)، حضرت علی‌اکبر (ع)، امام رضا (ع)، زینبیون، امام حسین (ع), قمر بنی‌هاشم (ع) و صاحب‌الزمان (عج) پس از حرکت در قالب دسته‌ روی از مسیرهای تعیین‌شده، در میدان انقلاب گردهم می‌آیند و اجتماع باشکوهی را شکل می‌دهند.

جلالی، ادامه داد: این مراسم چهارشنبه شب رأس ساعت ۲۰ در میدان انقلاب شهر فهرج برگزار می‌شود.

