ارجمند: موکب های مردمی سیرجان نماد اتحاد ملی در مسیر معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ایمان ارجمند، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در ایام جنگ رمضان، بر وظیفه «راهبری و تسهیل‌گری» این نهاد در مدیریت فضای معنوی شهرستان تاکید کرد.

وی افزود: موکب ها در این بازه زمانی، صرفاً یک محل خدمات‌ رسانی نیست، بلکه به عنوان یک «نماد و بیرق» شناخته می‌شود.

حجت الاسلام ارجمند، در تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی این پدیده، حضور مواکب را نوعی «نبرد نرم و محتوایی» توصیف و اظهار داشت: حضور اقشار، نهادها و احزاب مختلف با دیدگاه‌ها و تضارب آراء گوناگون، اما در یک محیط واحد و با هدفی مشترک، گواهی بارز بر سطح بالای اتحاد ملی و همبستگی میان مردم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیرجان با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از کل موکب‌های این شهرستان را نیروهای مردمی اداره می‌کنند تصریح کرد: این موکب‌های به موکب های ثابت، سیار و تخصصی دسته بندی می شوند که علاوه بر خدمات پذیرایی، موکب‌های تخصصی با رویکرد تبیینی و مشاوره‌ای در حوزه‌های حساس نظیر خانواده، ازدواج، فرزندآوری، تاب‌آوری اجتماعی و مسائل قضایی به فعالیت خود می‌پردازند.

ارجمند، ادامه داد: همچنین با توجه ویژه به خانواده، فضاهای بازی خلاقانه برای کودکان از جمله وسایل بادی و دست‌ساز در این موکب‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با ارزیابی میزان مشارکت عمومی، مردم را «نفس اصلی و موتور محرک» این جریان دانست و تاکید کرد: اگرچه شرکت‌های صنعتی، معدنی و شهرداری در تامین زیر ساخت‌هایی مانند سازه و بنر مشارکت دارند، اما بخش عمده و ستون اصلی تامین مالی و انسانی این موکب‌ها بر عهده خود مردم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیرجان با اشاره به حس همزادپنداری عمیق مردم با این پدیده، خاطرنشان کرد که این حضور، نه یک فعالیت فردی، بلکه یک حرکت «خانواده‌محور» است که باعث شده تمامی طیف‌ها، این اجتماع را متعلق به خود بدانند.