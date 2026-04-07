به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی زاده، صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: از ابتدای جنگ رمضان که نزدیک به چهل روز می گذرد مردم کرمان وفاداری تمام و کمال خودشان را به نظام را ازحضور در میادین و خیابان ها و کاروان های خودرویی تا راه اندازی مواکب، سفره های افطاری، تهیه بسته های پذیرایی و برگزاری جلسات در مساجد و محلات نشان دادند.

وی ادامه داد: اوج این حضور و پای کار بودن مردم کرمان را ما در روز ۱۲ فروردین ماه در قالب کاروان خودروهای ایران ۴۵ دیدیم که در مسیر بالای ۴۰ کیلومتر، بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودرو در ۵ ستون خودرویی حضور داشتند.

مرادی‌زاده، با اشاره به ویژه برنامه های اربعین شهادت رهبر شهید و سایر فرماندهان و هموطنان شهید افزود: این برنامه‌ها طی سه روز آخر هفته جاری و از روز چهارشنبه تا جمعه با شعار «هیهات من الذله» برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه قرار است ویژه برنامه جان فدا در قالب اجتماع عظیم مردم شهر کرمان با اهدافی ازجمله گرامیداشت اربعین آقای شهیدمان و تبیین شخصیت ایشان در سال های رهبری و بیعت مجدد مردم کرمان با رهبر سوم انقلاب؛ حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برگزار شود.

وی درباره دلایل انتخاب عنوان «جان فدا» برای ویژه برنامه شهادت رهبر شهید اظهار داشت: اول اینکه حضرت آقا که جان خودشان را فدای انقلاب کردن و جان‌فدا شدند و بعد هم این جمعیتی که در این اجتماع عظیم مردمی حاضر می‌شوند و می خواهند اعلام کنند؛ جان فدای انقلاب عزیزشان و رهبر جدید خود هستند.

مرادی زاده، درباره محتوا و نحوه اجرای برنامه جان‌فدا گفت: این برنامه در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه در محل استادیوم شهید باهنر کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی از ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: محتوای ویژه برنامه جان فدا برگرفته از دیدارهای حضرت آقا با اقشار مختلف جامعه است که در سال های گذشته داشتند و ما به صورت نمادین از ۱۰ قشر دعوت می کنیم تا در برنامه حضور پیدا کنند.

وی از تشکیل کمیته های مختلف ازجمله امنیت، ایمنی، تبلیغات و رسانه، هدایت و راهبری و پشتیبانی برای برگزاری ویژه برنامه جان‌فدا خبر داد.

مرادی زاده، با اشاره به اینکه در دومین روز مصادف با پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه نیز اجتماع هیئت های مذهبی کرمان همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح در گلزار شهدا برگزار می شود، بیان داشت: مسیر برگزاری مواکب در هفته مقاومت از خیابان شهدا و زیرگذر گلزار شهدا برای عزاداری هیئت های مذهبی در نظر گرفته شده است و از مقابل مسجد فروزی در قالب دسته های عزا به عزاداری می پردازند و به همین علت، احتمال مسدود شدن برخی از مسیرها وجود دارد.

وی از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید به عنوان سومین برنامه در ویژه برنامه های اربعین امام شهید در روز جمعه ۲۱ فروردین ماه نام برد و افزود: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در مصلی امام علی علیه السلام شهر کرمان برگزار می شود.