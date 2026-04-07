به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که آمریکا با همدستی رژیم صهیونیستی کشور ایران را تحت تجاوز نظامی وحشیانه قرار داده است، افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس راهی آمریکا شد!

این سفر با واکنش های بسیار تندی در رسانه ها و افکار عمومی مردم ایران روبرو شد و خبر اخراج وی نیز در برخی رسانه ها منتشر شد، اتفاقی که با واکنش عجیب سخنگوی باشگاه پرسپولیس همراه بود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در واکنش به این موضوع اعلام کرد: سفر پیروانی به آمریکا با هماهنگی و با اطلاع باشگاه بوده و بحث تغییرات در پست سرپرستی تیم مطرح نیست!

اظهارات ناپخته سخنگوی جوان پرسپولیس در حالی بود که گویی او فراموش کرده سفر پیروانی به کشور متجاوز آمریکا در حالی انجام شد که بسیاری از هموطنان ما با موشک های آمریکا به شهادت رسیدند و بسیاری از زیرساخت های کشور به نابودی کشیده شد.

سخنگوی پرسپولیس از هماهنگی پیروانی با مدیران باشگاه برای انجام این سفر گفت؛ موضوعی که باشگاه پرسپولیس در بیانیه رسمی خود آن را انکار و تاکید کرد سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به آمریکا، مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است.

از سوی دیگر سخنگوی پرسپولیس در شرایطی که احساسات افکار عمومی از سفر مدیر این باشگاه به آمریکا جریحه دار شده از هماهنگی پیروانی با مدیران پرسپولیس برای سفر به آمریکا گفت؛ گویی بحث بر سر هماهنگی یا عدم هماهنگی پیروانی با مدیران پرسپولیس برای انجام این سفر بوده است!

با توجه به بیانیه رسمی باشگاه پرسپولیس مبنی بر تعلیق همکاری با افشین پیروانی و عدم تایید سفر او به آمریکا توسط ارکان مدیریتی باشگاه، به نظر می رسد صحبت های سخنگوی پرسپولیس که مدیریت روابط عمومی باشگاه را نیز عهده دار است، بدون هماهنگی با مدیریت باشگاه انجام شده و پرسپولیس را با حواشی زیادی روبرو کرد. این اتفاق نیازمند بررسی جدی مدیران پرسپولیس برای عدم تکرار چنین اتفاقات تلخی در این باشگاه است.