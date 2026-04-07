فروش گاز مایع صادراتی، رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز سه‌شنبه هجدهم فروردین ماه میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجم عرضه نیز باید به برنامه عرضه ۲میلیون و ۴۰ هزار لیتر حلال حلال ۴۰۲، همچنین ۲ میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۳ و ۲میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۲ شرکت پالایش نفت اصفهان اشاره داشت. در این روز پالایش نفت شیراز نیز برنامه عرضه هزار و ۵۰۰ تن آیزوفید در رینگ داخلی را دارد و شرکت پتروشیمی بیستون نیز ۲ هزار و ۱۰۰ تن حلال ۵۰۲ را به رینگ داخلی می‌آورد.

ثبت ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریالی در ۱۷ فروردین

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۹۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال در روز ‌دوشنبه هفدهم فروردین رسید. از این رقم ۸۰ هزار میلیارد ریال مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۴۳۸ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در این روز به ۱۱ هزار میلیارد ریال رسید.

ثبت رکورد ارزش ۸۰ میلیارد ریالی در بازار فیزیکی

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز هفدهمین روز فروردین از ثبت ۲۲ معامله در رینگ داخلی، بین‌الملل و رینگ مازاد حکایت دارد، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۰ هزار و ۳۲ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

در هفدهین روز فروردین ماه ۴۴ هزار و ۶۴۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی برای فروش صادراتی معامله شد. این دادوستدها عبارت بود از فروش ۲۸۰ هزار بشکه حلال ۴۰۲ معادل ۳۲ هزار و ۳۴۶ تن از این محصول مربوط به شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۱۲ هزار تن گاز مایع صادراتی نفت ستاره خلیج فارس و ۳۰۰ تن برس هیدروکربنی C۷-C۹ شرکت پتروشیمی تبریز.

از مهم‌ترین معاملات ثبت شده در رینگ داخلی به لحاظ حجمی نیز باید به ثبت فروش هزار و ۵۰۰ تن روغن سنگین قطرانی، ۴۶۵ تن حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت تبریز و ۱۴۰ تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تهران اشاره کرد.

ثبت ارزش ۴۳۸ هزار میلیارد ریالی در برق

بازار برق بورس انرژی ایران در هفدهمین روز فرودین میزبان دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، این دادوستدها به فروش مجموعا ۱۲۲ میلیون کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۴۳۸ میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق در روز دوشنبه هفته جاری میزبان دادوستد ۳۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۶۹ میلیارد و ۶۴۳ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو فیزیکی برق نیز میزبان دادوستد ۸۰ کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۲۳۶ میلیارد و ۵۸۱ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو مشتقه برق سبز در بازار برق بورس انرژی ایران در هفدهمین روز فروردین میزبان۳ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۳۲ میلیارد ریال انجامید.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

تابلو اوراق سلف موازی استاندارد در بازار مشتقه میزبان دادوستد ۴۲۰ قرارداد بود، این دادوستدها مجموع ارزشی معادل یک میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال را رقم زد.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله ۲۲۷ میلیون و ۸۴۵ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز هفدهم فروردین بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل ۹ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال را رقم زد.