به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۵۰۰ تن پنتان پلاش شرکت پالایش گاز هویزه خلیج فارس اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجم عرضه نیز باید به برنامه عرضه ۲۰ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۲ هزار تن بوتان شرکت پالایش نفت اصفهان، هزار و ۵۰۰ تن سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان و هزار و ۵۰۰ تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۸.۹ هزار میلیارد ریالی در ۱۹ فروردین

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۱۸ هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال در روز ‌سه‌شنبه هجدهم فروردین رسید. از این رقم ۹.۶ هزار میلیارد ریال مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۹۹۶ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در این روز به ۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید.

ثبت رکورد ارزش ۹.۶ هزار میلیارد ریالی در بازار فیزیکی

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز هجدهم روز فروردین از ثبت ۴۸ معامله در رینگ داخلی، بین‌الملل و رینگ مازاد حکایت دارد، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۹ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

رینگ بین‌الملل میزبان عرضه و فروش ۳ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس به شکل صادراتی بود، این محصول در قیمت پایه‌ای برابر صفر پریمیوم دلار به ازای هر تن عرضه و به فروش رفت.

رینگ داخلی بازار فرآورده‌های هیدروکربوری نیز میزبان دادوستد ۶ هزار و ۹۹۸ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی بود، این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۶ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال انجامید.

از مهم‌ترین معاملات ثبت شده در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به فروش هزار و ۵۰۷ تن حلال ۵۰۳ شرکت پالایش نفت اصفهان، هزار و ۳۷۵ تن حلال ۵۰۲ شرکت پتروشیمی بیستون، هزار تن آیزوفید و هزار تن پنتان شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

ثبت ارزش ۹۹۶ میلیارد ریالی در برق

بازار برق بورس انرژی ایران در هجدهمین روز فرودین میزبان دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۹۶ میلیارد ریال انجامید.

دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق در روز سه‌شنبه هفته جاری مجموع ارزشی معادل ۵۶ میلیارد ریال را رقم زد.

این درحالی بود که فروش برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق در این روز مجموع ارزشی معادل ۶۶۴ میلیارد ریال را رقم زد.

دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۶۴ میلیارد ریال انجامید.

این درحالی بود که معامله برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز مجموع ارزشی برابر ۱۲ میلیارد ریال را رقم زد.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله ۱۸۹ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز هجدهم فروردین بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل ۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال را رقم زد.