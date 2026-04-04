بررسی معاملات بورس انرژی؛ فروش ۴۷ هزار تن فرآورده هیدروکربوری 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز شنبه پانزدهم فروردین ماه میزبان چندین عرضه‌ در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۶۰۰ تن گاز پروپان صنعتی، ۵۰۶ تن رافینت و ۲۰۰ تن بنزین پیرولیز شرکت پتروشیمی بندر امام اشاره داشت.

همچنین در این روز شرکت پتروشیمی بندر امام ۵۰۶ تن رافینت صادراتی را با قیمت پایه‌ای برابر ۹۶۳.۵ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌کند.

ثبت ارزش ۲۲.۴ هزار میلیارد ریالی در بازار فیزیکی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی در هفته دوم فروردین ماه از روز شنبه هشتم تا روز سه‌شنبه یازده فروردین به ۲۲ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال رسید، این ارزش مربوط به فروش ۴۷ هزار تن محصول بود. البته عمده این ارزش مربوط به فروش داخلی فرآورده‌های هیدروکربوری بود، اما فروش صادراتی گاز مایع در هفته گذشته باعث شد تا رینگ بین‌الملل نیز در اولین هفته کاری سال نو در ارزش‌آفرینی در بورس انرژی دخیل باشد.

فروش ۳۲ هزار تن فرآورده از رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در هفته دوم فروردین از فروش ۳۲ هزار و ۹۸ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۳۲ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال در این بازار حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت امام خمینی در این هفته ۷ هزار تن سی‌اس‌او را با قیمت پایه‌ای برابر ۴۴۹ هزار و ۷۵ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد، با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول در قیمت پایه دادوستد شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد.

شرکت پالایش نفت اصفهان نیز در این بازه زمانی ۴ هزار تن آیزوریسایکل را با قیمت پایه‌ای برابر ۷۶۹ هزار و ۸۶۸ ریال به ازای هر کیلوگرم از این محصول در رینگ داخلی عرضه کرد، با توجه به استقبال متقاضیان، کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به فروش رفت و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال در جایگاه دوم فروشنده برتر رینگ داخلی در بازه مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی بیستون نیز در این زمان با فروش ۲ هزار تن حلال ۵۰۲ و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در جایگاه سوم برترین فروشندگان رینگ داخلی در بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفت.

فروش صادراتی ۱۵ هزار تن گاز مایع

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در هفته دوم فروردین ماه میزبان دادوستد ۱۵ هزار تن گاز مایع صادراتی شرکت ملی گاز ایران بود، این محصول که تولید مجتمع گاز پارس جنوبی بود با قیمت پایه‌ای برابر ۲۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ داخلی عرضه و به فروش رفت.