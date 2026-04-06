به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای روز دوشنبه هفدهم فروردین ماه میزبان عرضه‌های متعددی در رینگ داخلی و بین‌الملل خواهد بود. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی باید به برنامه عرضه ۳۰ هزار تن نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۲۱ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۲۸۰ هزار بشکه حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد. از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجم عرضه نیز باید به برنامه عرضه ۵ هزار تن آیزوفید شرکت پالایش نفت تهران، ۲ هزار تن زغال سنگ حرارتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، هزار و ۵۰۰ تن ال‌سی‌او شرکت پالایش نفت آبادان و ۶۰۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۲.۷ هزار میلیارد ریالی برای ۱۶ فروردین

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در تمامی تابلوهای بورس انرژی ایران به ۱۲ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال در روز ‌یکشنبه شانزدهم فروردین رسید. از این رقم ۲۲۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی بود. همچنین مجموع دادوستدهای مربوط به برق نیز مجموع ارزشی معادل ۱۸۸ میلیارد ریال را رقم زد. این درحالی بود که مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در این روز به ۱۲ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال رسید.

ثبت ارزش ۲۴۴ میلیاردی بازار فیزیکی

بررسی داده‌های معاملاتی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز شانزدهم فروردین از ثبت ۷ معامله در رینگ داخلی و یک معامله در رینگ مازاد حکایت دارد، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۲۴ هزار و ۴۹۸ میلیارد ریال در این بازار انجامید. از مهم‌ترین معاملات ثبت شده در بازار فیزیکی طی روز ۱۶ فروردین باید به فروش ۳۵۰ تن قطران شرکت فولاد زرند ایرانیان، ۱۰۴ تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول، ۸۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و ۴۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد بوتیای ایرانیان اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۸۸ هزار میلیارد ریالی در برق

بازار برق بورس انرژی ایران در نیمه فرودین میزبان دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس و برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۸۸ میلیارد ریال در این بازار انجامید. تابلو مشتقه برق در روز یکشنبه هفته جاری میزبان دادوستد برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۴۷ میلیارد ریال را رقم زد. تابلو مشتقه برق سبز در بازار برق بورس انرژی ایران در شانزدهمین روز فروردین میزبان ۲۴ معامله مربوط برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۴۰ میلیارد ریال انجامید.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران میزبان معامله ۲۷۵ میلیون و ۳۲۸ هزار واحد «ص.س. مبتنی بر کالای فارابی» با نماد «سینرژی» در روز شانزدهم فروردین بود؛ این دادوستدها مجموعا ارزشی معادل ۱۲ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال را رقم زد.تابلو گواهی سپرده حامل‌های انرژی در بازار سایر اوراق بهادار نیز میزبان معامله ۱۹۵ هزار قرارداد بود، این دادوستدها به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال انجامید.