پیشتازان عرضه و فروش محصولات در بورس انرژی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، رینگ داخلی و رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی برای شنبه ۲۲ فروردین میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۳۲ هزار تن نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان اشاره داشت؛ این محصول در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۱۳۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در این بازار عرضه می‌شود.

همچنین رینگ داخلی نیز در اولین روز کاری هفته میزبان عرضه‌هایی از جمله ۳۰ میلیون لیتر نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ۶۰۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ شرکت پاالایش نفت تبریز خواهد بود.

ثبت ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد ریالی در هفته سوم فروردین

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۸۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال در هفته سوم فروردین منتهی به آخرین روز کاری برابر چهارشنبه نوزدهم این ماه رسید. ثبت این ارزش درحالی که کشور درگیرودار جنگ بود، نشان از کارایی معاملات بورس انرژی در راستای حفظ و تداوم تولید و تجارت دارد.

۴۷ درصد ارزش بازار در هفته مورد بررسی در رنگ بین‌الملل بازار فیزیکی، ۲۷ درصد در رینگ داخلی بازار فیزیکی، یک درصد در بازار برق به ثبت رسید و ۲۵ درصد دیگر ارزش بازار در این هفته مربوط به دادوستدهای مربوط به ابزارهای مالی بود.

فروش صادراتی ۵۱ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۵۰ هزار و ۹۴۶ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر منتهی به نوزدهم فروردین بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۸۵ هزار و ۵۶۴ میلیارد ریال انجامید.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش ۳۲ هزار و ۳۴۶ تن حلال ۴۰۲ معادل ۲۸۰ هزار بشکه از این محصول با رقابت و متوسط قیمتی برابر منفی ۵۴.۲ پریمیوم دلار به ازای هر بشکه و ثبت مجموع ارزشی معادل ۶۵ هزار و ۳۸۴ میلیار ریال فروشنده برتر صادراتی در هفته سوم فروردین شد.

شرکت نفت ستاره در هفته اخیر طی ۲ عرضه مجزا مجموعا ۱۸ هزار تن گاز مایع صادراتی را نیز به فروش رساند و به این ترتیب پیشتاز ارزش‌آفرینی در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بود.

معامله ۶۳ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

بررسی داده‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۶۲ هزار و ۸۱۸ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در این رینگ در هفته سوم فروردین از روز شنبه پانزدهم تا روز چهارشنبه نوزدهم این ماه حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس با فروش ۲۹ هزار تن آیزوفید در قیمت پایه‌ای برابر ۶۸۲ هزار و ۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم و ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۹ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال فروشنده برتر این بازار در هفته مورد بررسی شد. این درحالی است که همین شرکت (پالایش نفت بندرعباس) در هفته اخیر موفق به فروش ۲۰ هزار تن بلندینگ نفتا در قیمت پایه‌ای برابر ۸۷۲ هزار و ۹۶۰ ریال نیز شد و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۷ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال در رتبه دوم برترین‌های رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

دادوستد ۴۰۹ هزار مگاوات ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۴۰۸ هزار و ۵۶۸ مگاوات ساعت برق در تمامی تابلوها طی هفته اخیر منتهی به روز ‌نوزدهم فروردین بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال انجامید.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده مربوط به ابزارهای مالی شامل دادوستدهای انجام شده در تابلوهای بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار در بورس انرژی ایران در هفته اخیر به ۴۳ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال رسید. بخش عمده‌ای از این ارزش مربوط به معامله واحدهای «صندوق مبتنی بر کالای انرژی» با نماد «سینرژی» در بازار سرمایه رقم خورد، جهش بهای انرژی در بازارهای جهانی حامی رشد ارزش معاملات در این بخش بود.