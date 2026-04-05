فیض شریفی در حمله دشمن به شیراز آسیب دید 

در جریان حملات آمریکاییصهیونی به نقاط مختلف کشور، فیض شریفی، شاعر و پژوهشگر ادبیات که در شیراز حضور داشت، دچار آسیبدیدگی شد. بر اساس گزارشهای دریافتی، وی از ناحیه دنده چپ آسیب دیده است.
در پی این اتفاق، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تماس تلفنی با این پیشکسوت ادبی، ضمن جویا شدن از وضعیت جسمانی او، بر آمادگی این معاونت برای هرگونه حمایت و پیگیری تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که لازم باشد، در اولین فرصت انجام خواهد شد.
همچنین جوادی در ادامه، مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی را مأمور کرد تا بهصورت مستمر وضعیت استاد شریفی را پیگیری کرده و اقدامات لازم را تا بهبود کامل ایشان دنبال کند.
فیض شریفی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی ایرانی، در ۱۴ آذر ۱۳۳۴ در بهبهان، خوزستان متولد شد. او پس از تحصیل در رشته ادبیات فارسی، به تدریس مشغول شد، اما در سال ۱۳۸۵ این حرفه را کنار گذاشت تا بر فعالیتهای ادبی و نوشتاری تمرکز کند. شریفی عضو هیئت علمی کانون شعر ایران است و با نشریاتی چون نیمنگاه و اتحاد جنوب شیراز همکاری داشته. او بیش از ۵۰۰ مقاله در زمینه شعر و نقد ادبی منتشر کرده و در آثارش به تحلیل شعر معاصر ایران و نقد تطبیقی ادبیات و سینما پرداخته است. انتخاب رشته ادبیات توسط او در خانوادهای با گرایشهای پزشکی و مهندسی، نشاندهنده روحیه هنجارشکن و علاقه عمیقش به ادب فارسی است.
