تولید و برداشت گندم افزایش یافت

عطا هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: برداشت گندم در جنوب استان کرمان آغاز شده و برداشت در استان های بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز به زودی انجام می‌شود.

وی از افزایش تولید گندم در سال زراعی فعلی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در خوزستان حداقل برداشت ۲.۲ میلیون تن باشد و از این عدد بین ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تن خرید تضمینی شود.

وی افزود: همچنین تولید گندم در مزارع کردستان هم روند افزایشی دارد و پیش بینی می شود این عدد بین ۱.۴۵۰ تا ۱.۵ میلیون تن باشد که در نهایت ۱.۲ میلیون تن آن خرید تضمینی خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه سال گذشته کشت گندم خوب نبود، تصریح کرد: اما پیش بینی می شود امسال فقط حدود ۳ میلیون تن گندم از ۲ استان خوزستان و کردستان خرید تضمینی شود.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حداقل ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید می شود که بین ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن آن از سوی کشاورزان تحویل دولت خواهد شد. به این ترتیب، گندم و آرد نانوایی های سنتی به طور کامل از داخل تامین می شود.

هاشمی در پایان گفت: ۱.۵ میلیون تن از گندم تولید داخل، نیاز صنعت را نیز پوشش می دهد و اگر بارش ها خوب باشد و نهاده های کشاورزی به موقع تامین شود، خرید تضمینی گندم به مرز ۱۲ میلیون تن هم خواهد رسید.

هر کیلوگرم خرید گندم ۵۰.۱۲۵ تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در جلسات این شورا مهر ماه ۱۴۰۴ نرخ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین و ابلاغ شد. در ادامه با آزادسازی نرخ ارز در دی ماه ۱۴۰۴ قرار شد نرخ خرید تضمینی مورد بازنگری قرار گیرد.

بر این اساس، اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تصمیم گرفتند به ازای هر کیلوگرم گندم تحویل شده به دولت، ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل در نظر بگیرند. به این ترتیب، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید.

جایزه تحویل ۲۰ هزار تومانی به اضافه مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان نرخ مصوبه مهر ۱۴۰۴ و نیز حق بیمه فراگیر گندمزارهای کشور که مصوب شده بود ۶۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم سهم کشاورز، از سوی دولت پرداخت شود، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مبلغ ۵۰.۱۲۵ هزار تومان تعیین شد.