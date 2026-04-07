به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در نشستی با حوزه معاونین تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل ضمن قدردانی از فعالیت‌های مستمر کارکنان حوزه تأمین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل، نقش این بخش را در پشتیبانی پایدار ناوگان ریلی و ارتقای ظرفیت‌های شبکه سراسری راه آهن، حیاتی دانست.

وی مدیریت مؤثر زنجیره تأمین قطعات و تجهیزات موردنیاز ناوگان و زیرساخت را از الزامات راهبردی این معاونت در سال جدید عنوان کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار اقلام حساس و پشتیبانی عملیاتی شبکه تأکید کرد.

مدیرعامل راه آهن همچنین ارتقای امنیت سایبری و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه تبادل الکترونیکی داده‌ها را یکی از ضرورت‌های توسعه‌محور صنعت ریلی برشمرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های دیجیتال و استانداردسازی مسیرهای تبادل اطلاعات می‌تواند زمینه رونق حمل‌ونقل ریلی را بیش از پیش فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان پیگیری جدی پرداخت صرفه‌جویی سوخت (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی را ضرورت مهمی دانست و بر نقش این پرداخت‌ها در تقویت انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شبکه ریلی تأکید کرد.