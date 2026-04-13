ذاکری: توسعه قطارهای گردشگری راهبردی نو برای درآمدزایی پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در نشست صمیمانه با فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری که با حضور قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان راه‌آهن، انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی مسافری و مدیران عامل شرکت‌ها برگزار شد، بر ارتقای ایمنی، بهبود معیشت کارکنان، تأمین تسهیلات بانکی برای شرکت‌های حمل‌ونقل به‌منظور توسعه و ارتقای خدمات مسافری و حرکت به‌سوی شیوه‌های نوآورانه از جمله گردشگری ریلی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی در دوران «جنگ تحمیلی سوم» افزود: در این ایام، راه‌آهن با برنامه‌ریزی دقیق و راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده، جابه‌جایی مسافران و همچنین انتقال حجاج عمره‌گزار را بدون تأخیر ادامه داد.

ذاکری با بیان اینکه یکی از رویکردهای حوزه مسافری شرکت راه‌آهن، توسعه گردشگری ریلی با کشورهای همسایه است، افزود: برقراری قطار در مسیر «وان» ترکیه نمونه‌ای از ظرفیت‌های شبکه ریلی کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

مدیرعامل راه‌آهن در پایان ارتقای ایمنی و سلامت واگن‌ها، تجهیز و نوسازی ناوگان و ایجاد منابع درآمدی پایدار را از دیگر اهداف اصلی حوزه مسافری در سال جدید برشمرد و خاطرنشان کرد: در همین راستا، بسته‌های حمایتی برای کاهش فشار مالی شرکت‌های مسافری و بهبود خدمات‌رسانی در نظر گرفته شده تا با نوسازی ناوگان و ارتقای ایمنی، شاهد جهش کیفی در خدمات ریلی مسافری کشور باشیم.