به گزارش خبرنگار مهر،‌پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اصرار فراوانی به برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر و تعیین تکلیف قهرمان این بازی ها دارد

با این حال مخالفت ۱۲ تیم لیگ برتری و همچنین برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شد تا درخواست حدادی فعلا اجرایی نشود و سازمان لیگ دنبال برنامه ای جایگزین باشد.

از این رو احتمال برگزاری ادامه رقابت ها پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تقویت شده است اما فدراسیون ناچار است تیم هایی را برای حضور در لیگ نخبگان فصل آینده معرفی کند. موضوعی که احتمال اعلام استقلال تهران و تراکتور را تقویت کرده است اما پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس به شدت و با تندی با این احتمال مخالفت کرده است.

او به صراحت عنوان داشت در صورت اعلام این موضوع از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش شکایت خواهد کرد و از این موضع هرگز کوتاه نخواهد آمد.

حدادی تهدید خود را به طور شفاف به گوش مدیران سازمان لیگ نیز رسانده و عنوان داشته با معرفی قهرمان زودهنگام یا اعلام اسم تیم های دیگر به عنوان نمایندگان باشگاه ها در فصل بعدی لیگ نخبگان آسیا احتمال کناره گیری از لیگ نیز وجود دارد.

حال باید دید سازمان لیگ با چنین تهدیدی چگونه خواهد توانست موضوع را مدیریت کند تا کمتر حاشیه ای متوجه مجموعه‌اش شود.