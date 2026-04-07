۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

اختلاف نظر بین مدعیان؛

خط‌ونشان پرسپولیس در مورد سرنوشت لیگ؛ استقلال قهرمان شود شکایت می‌کنیم

خط‌ونشان پرسپولیس در مورد سرنوشت لیگ؛ استقلال قهرمان شود شکایت می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را تهدید کرد که اگر استقلال را به عنوان قهرمان فصل بیست و پنجم لیگ معرفی کنند، به دادگاه عالی ورزش شکایت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اصرار فراوانی به برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر و تعیین تکلیف قهرمان این بازی ها دارد

با این حال مخالفت ۱۲ تیم لیگ برتری و همچنین برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شد تا درخواست حدادی فعلا اجرایی نشود و سازمان لیگ دنبال برنامه ای جایگزین باشد.

از این رو احتمال برگزاری ادامه رقابت ها پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ تقویت شده است اما فدراسیون ناچار است تیم هایی را برای حضور در لیگ نخبگان فصل آینده معرفی کند. موضوعی که احتمال اعلام استقلال تهران و تراکتور را تقویت کرده است اما پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس به شدت و با تندی با این احتمال مخالفت کرده است.

او به صراحت عنوان داشت در صورت اعلام این موضوع از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش شکایت خواهد کرد و از این موضع هرگز کوتاه نخواهد آمد.

حدادی تهدید خود را به طور شفاف به گوش مدیران سازمان لیگ نیز رسانده و عنوان داشته با معرفی قهرمان زودهنگام یا اعلام اسم تیم های دیگر به عنوان نمایندگان باشگاه ها در فصل بعدی لیگ نخبگان آسیا احتمال کناره گیری از لیگ نیز وجود دارد.
حال باید دید سازمان لیگ با چنین تهدیدی چگونه خواهد توانست موضوع را مدیریت کند تا کمتر حاشیه ای متوجه مجموعه‌اش شود.

    • ایمان IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      واقعا جای تاسف داره در این وضعیت جنگی که یه عده جونشون رو کف دست گرفتن برای حفاظت از کیان مملکت اینا توی چه فکری هستن واقعا کاشکی این فوتبال برای همیشه تعطیل میشد
    • علی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      سلام ۴۰ روز از جنگ گذشت نتونستی مدیر تیمت رو به ایران برگردونی ...
    • حمید IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      تو این شرایط اصلا فوتبال مهم نیست

