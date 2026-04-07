۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تشدید بحران انرژی در اروپا به دلیل تجاوز به ایران

با تداوم تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بحران انرژی در اروپا تشدید شده و به بخش های دیگر مانند محصولات غذایی و تجهیزات پزشکی نیز کشیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داد که اروپا در حال آماده شدن برای رویارویی با بحران انرژی احتمالی و افزایش قیمت‌ها به دلیل درگیری در منطقه و جنگ با ایران است.

بر اساس این گزارش، اروپا در حال بررسی اقدامات اضطراری مشابه آنچه پس از آغاز جنگ در اوکراین اجرا شد، است.

در این گزارش آمده است، بروکسل در حال بررسی اقدامات کوتاه مدت مانند کنترل دمای سیستم‌های تهویه مطبوع، تشویق به دور کاری یا حتی سهمیه‌بندی سوخت و اعمال محدودیت‌ بر سفرهای هوایی است.

بر اساس این گزارش، بازارهای جهانی تحت تأثیر افزایش قیمت نفت خام برنت قرار گرفته‌اند که منجر به افزایش قیمت گاز و نفت در اروپا شده است.

همچنین تخمین زده شده است که هزینه واردات سوخت اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ با ایران 14 میلیارد یورو افزایش یافته است. این شرایط محدود به بخش انرژی و بازارهای جهانی نمی شود بلکه به سایر حوزه‌ها نیز گسترش می‌یابد. نگرانی‌های جدی در مورد تأمین کود وجود دارد که می‌تواند بر محصولات کشاورزی تأثیر بگذارد و منجر به بحران جهانی غذا شود. کارشناسان همچنین معتقدند که این وضعیت می‌تواند بر تأمین تجهیزات پزشکی نیز تأثیر بگذارد.

