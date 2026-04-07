به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد، منطقه اشغالی بتاح تکفا زیر آتش مستقیم قرار دارد.
در این گزارش آمده است، از ابتدای جنگ با ایران تاکنون این منطقه اشغالی بیشترین خسارت های ناشی از حملات موشکی را متحمل شده است. بر اثر اصابت پی در پی موشک ها ویرانی های گسترده ای در این منطقه برجای مانده است.
ساعتی قبل رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که در تازهترین موج حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی، مناطق مختلفی به ویژه در تلآویو و ایلات هدف حمله قرار گرفتند.
منابع صهیونیستی گزارش کردند که یک موشک ایرانی در منطقه رمات هاشرون در تل آویو منفجر شده است.
همچنین ترکش موشکهای بارشی ایران نیز در شهر تلآویو و اطراف آن اصابت کرده است.
