نامزد انتخابات سنای آمریکا: لابی اسرائیل سیاستمداران را خریده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برایان مکگینیس، نامزد حزب سبز برای سنای آمریکا در ایالت کارولینای شمالی، در گفتگو با راشاتودی به اعتراض خود به جنگ علیه ایران اشاره کرد و گفت: در حالی که پس از اعتراض از جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با خشونت بیرون کشیده میشد، دستش شکست.
مکگینیس تصریح کرد: مجتمع های نظامی-صنعتی در آمریکا و لابیهای اسرائیل، سیاستمداران آمریکایی را برای آغاز جنگ به نفع اسرائیل بسیج کرده و خریدهاند؛ البته نقش اینترنت و شبکههای اجتماعی در جهت مقابله با تبلیغات دولت آمریکا و افزایش احساسات ضدجنگ را نباید دست کم گرفت.
وی به نابودی داراییهای آمریکا در عراق توسط ایران (کشوری که او خودش در زمان تهاجم و اشغال آمریکا در آن جنگیده) و تجربه شخصیاش از فلسطین اشغالی و تماشای وحشیگری شهرک نشینان و سربازان اشغالگر اسرائیلی اشاره کرد و از پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا و عملکرد او در جنگ با ایران به شدت انتقاد کرد.
