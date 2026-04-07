به گزارش خبرگزاری مهر، «ملیح آلتیوک» در روزنامه صباح با اشاره به کاهش اعتبار آمریکا در جنگ ایران نوشت: فاجعه واقعی برای صهیونیست‌ها زمانی احساس خواهد شد که آمریکا که فکر می‌کردند با زیرکی پایش را به جنگ با ایران کشاندند اعتبار خود را در منطقه از دست بدهد.

وی افزود: آمریکا، پس از خروج از سوریه، از باتلاق جنگ با ایران که یک ماه است با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کنار خواهد کشید. این یک آرزو نیست. با وجود کارت تنگه هرمز که محکم روی میز است، حتی ترامپ به تنهایی قدرت مطیع کردن آمریکا در برابر یاوه‌گویی‌های نتانیاهو را ندارد. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ را می‌توان در کشورهای خلیج فارس یافت که با احتیاط و به تدریج به دنبال «جایگزین‌هایی» برای وابستگی امنیتی خود به آمریکا هستند.