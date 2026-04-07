۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۸

صباح: کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر نمی‌خواهند به آمریکا وابسته باشند

یک رسانه ترکیه ای با اشاره به آسیب وارد شده به کشورهای حاشیه خلیج فارس در نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران نوشت این کشورها دیگر نمی خواهند به لحاظ امنیتی به واشنگتن وابسته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ملیح آلتیوک» در روزنامه صباح با اشاره به کاهش اعتبار آمریکا در جنگ ایران نوشت: فاجعه واقعی برای صهیونیست‌ها زمانی احساس خواهد شد که آمریکا که فکر می‌کردند با زیرکی پایش را به جنگ با ایران کشاندند اعتبار خود را در منطقه از دست بدهد.

وی افزود: آمریکا، پس از خروج از سوریه، از باتلاق جنگ با ایران که یک ماه است با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کنار خواهد کشید. این یک آرزو نیست. با وجود کارت تنگه هرمز که محکم روی میز است، حتی ترامپ به تنهایی قدرت مطیع کردن آمریکا در برابر یاوه‌گویی‌های نتانیاهو را ندارد. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ را می‌توان در کشورهای خلیج فارس یافت که با احتیاط و به تدریج به دنبال «جایگزین‌هایی» برای وابستگی امنیتی خود به آمریکا هستند.

      امریکا صد بارم وآرد جنگ شود و شکست بخورد این شیخک های مرتجع و مستبد در کشورهای حاشیه خلیج فارس بدنبال ائتلاف و همپیمانی های جدیدی برای خودشان جایگزینی بجای امریکا و اسرائیل نخواهند شد چون اینا صهیونی تر از صهیونیسم و امپریالیسم تر از امپریالیسم هستند

