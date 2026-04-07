تاکر کارلسون: نمی توان از شرارت ترامپ حمایت کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، پس از تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی ایران در صبح عید پاک، وی را به «هتک حرمت مسیحیت و اسلام» متهم کرد.

کارلسون در یک کلیپ ویدیویی با انتقاد از ترامپ به دلیل تمسخر اسلام در روز عید پاک به عنوان مقدس‌ترین روز در تقویم مسیحی گفت که هیچ رئیس‌جمهوری نباید اسلام را مسخره کند. وی افزود که تمسخر ایمان دیگران، تمسخر ایده ایمان است.

کارلسون تأکید کرد که تهدیدات ترامپ نقض آشکار قانون اخلاقی و قانون خدا دانست و گفت که تهدید او برای استفاده از ارتش آمریکا برای نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی در کشوری دیگر به معنی جنایت جنگی و جنایت غیر اخلاقی علیه مردم آن کشور است.

وی کشتار غیر نظامیان را غیراخلاقی دانست و تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از این شرارت حمایت کنیم. این اقدام هتک حرمت حقیقت است.