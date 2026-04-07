فیفا باید امنیت تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میرشاد ماجدی درباره حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «اقدامات دشمنان خبیث نشان داد که آنها هیچ حد و مرزی نمی شناسند و به هیچ اصولی پایبند نیستند.»

وی در ادامه صحبت های خود به عملکرد خیره کننده نیرو های مسلح و مردم اشاره کرد: «با جانفشانی نیرو های مسلح و حضور حماسی مردم در میادین و شهر ها تصورات خام دشمنان نقش بر آب شده است و این رشادت ها جای تقدیر دارد.»

رئیس هیئت فوتبال استان تهران در ادامه صحبت های خود به اتفاق تلخ مدرسه شجره طیبه شهر میناب و شهادت دختران این سرزمین اشاره کرد: «حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن غیرنظامی نشان دهنده خوی وحشی گری آنها است. دختران بی گناه در مدرسه شجره طیبه میناب معصومانه از بین ما پر کشیدند. این سند جنایت آمریکا و اسرائیل است و امیدوارم به سزاری اعمال شان برسند.»

ماجدی ادامه داد: «حمله به اماکن ورزشی از دیگر اقدامات جنایتکارانه این دو رژیم است که نشان از درماندگی آنها دارد. با این حا باید تاکید کنم که وحدت و همدلی مردم ستودنی است و آنها نشان دادند که اجازه نمی دهند بیگانگان سرنوشت شان را رقم بزنند.»

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال به برگزاری دو بازی تدارکاتی تیم ملی در کشور ترکیه نیز پرداخت و گفت: «فارغ از نتایج رقم خورده حضور ایران در ترکیه با وجود شرایط و محدودیت های موجود قابل توجه است. بازیکنان تیم ملی هم پیش از هر دو بازی یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی سوم را زنده نگه داشتند و این بسیار امید بخش بود.»

ماجدی به حضور تیم ملی در جام جهانی تاکید دارد: «چشم دنیا به این تورنمنت است و با حضور در جام جهانی می توانیم پیام خود را به دنیا برسانیم. تیم ملی با شایستگی به جام جهانی صعود کرده و حالا باید با تمام توان در این رقابت ها حاضر شود. در این بین انتظار می رود فدراسیون جهانی فوتبال و شخص اینفانتینو علی رغم محکوم نکردن بمباران مدرسه میناب و شهادت و پر پر شدن غنچه های ایرانی همان طور که پیش تر هم قول داده بود، امنیت لازم را برای حضور تیم ایران در جام جهانی فراهم کند.»

ماجدی صحبت های خود را با این جملات به پایان رساند: «کشور میزبان طبق تعهدی که به فیفا داده موظف است همه شرایط را برای همه کشور ها از جمله ایران عزیز و بزرگ مهیا سازد و ما منتظریم تیم ملی با قدرت در جام جهانی حاضر شود.»