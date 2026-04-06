علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان حملات جنگ تحمیلی به برخی زیرساخت‌های استان، سه نقطه از محورهای مواصلاتی کرمانشاه دچار خسارت شد که بلافاصله اقدامات لازم برای مدیریت تردد و تعیین مسیرهای جایگزین انجام گرفت.

وی افزود: یکی از این نقاط در ورودی شهرستان روانسر قرار داشت که به یک پل در این محدوده خسارت وارد شد و با اقدام سریع نیروهای راهداری، مسیر جایگزین برای عبور و مرور خودروها مشخص و تردد در این محور برقرار شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: نقطه دوم در تقاطع گراوند شاهینی در مسیر کرمانشاه قرار داشت که در این محدوده نیز پس از بررسی شرایط، مسیر جایگزین تعیین شد و هم‌اکنون عبور و مرور در این محور بدون مشکل در حال انجام است.

سلیمی ادامه داد: سومین نقطه آسیب‌دیده در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه بود که در این محدوده نیز برای جلوگیری از اختلال در تردد، کمربندی غربی به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شد و در حال حاضر ترافیک از این مسیر در جریان است.

وی خاطرنشان کرد: در محل پل آسیب‌دیده در کمربندی شرقی، عملیات احداث کنارگذر در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تکمیل این مسیر، ترافیک دوباره به کمربندی شرقی شهر کرمانشاه بازگردد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با تلاش نیروهای راهداری، عملیات آماده‌سازی این مسیر پیش از پایان هفته جاری به اتمام برسد تا تردد در این محور به شرایط عادی بازگردد.