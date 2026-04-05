آخرین جزئیات از تجاوز دشمن به عثماوندان؛ ۳۲ واحد مسکونی خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور مدیرکل بحران استانداری گیلان و مدیرعامل هلال‌احمر استان، اظهار کرد: در حادثه روز یکشنبه (۹ فروردین) که ۳۲ منزل مسکونی و واحد تجاری در روستای عثماندان دچار آسیب شد، همه دستگاه‌های مسئول از همان لحظات نخست در منطقه حاضر شدند.

فرماندار شفت با بیان اینکه شهرستان تجربه موفقی از مدیریت بحران را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر، سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، شبکه بهداشت، برق، آب، گاز، کمیته امداد و راهداری از جمله مجموعه‌هایی بودند که به‌موقع وارد عمل شدند.

مقیمی با اشاره به جزئیات خسارت‌ها افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، ۳۲ واحد مسکونی و ۳۳ خانوار آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۶ واحد به‌طور کامل خسارت دیده است. همچنین ۳ واحد تجاری و ۱۶ دستگاه خودرو نیز دچار خسارت شده‌اند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت با تأکید بر اینکه روند جبران خسارات مطابق آیین‌نامه هیئت وزیران دنبال می‌شود، گفت: پرداخت کمک‌هزینه معیشتی، خسارت واحدهای مسکونی و خودروها از طریق بیمه ایران در حال پیگیری است و از امروز پرداخت به خانوارهای آسیب‌دیده آغاز می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آغاز فصل کشاورزی خاطرنشان کرد: موضوع تأمین و توزیع آب کشاورزی باید با دقت پیگیری شود تا کشاورزان در فصل کشت با مشکل مواجه نشوند.