به گزارش خبرنگار مه، ر عباس علیآبادی وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تأمین برق در کشور اظهار کرد: برق تمام مراکز حساس کشور تأمین میشود و تا این لحظه که در خدمت شما هستم، ما برق مازاد داریم و میتوانیم نیاز مردم را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه وجود برق مازاد به معنای مصرف بیرویه نیست، افزود: این موضوع به این معنا نیست که دچار اسراف شویم، بلکه همواره به مردم عزیز توصیه میکنم این کالای باارزش را بهخوبی و بهینه مصرف کنند.
وزیر نیرو ادامه داد: برق از جمله کالاهایی است که با زحمت فراوان تولید و به دست مردم میرسد، بنابراین ضروری است در مصرف آن دقت شود و از اسراف، مصرف بیرویه و استفاده نادرست پرهیز کنیم.
