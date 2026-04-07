  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

وزیر نیرو: برق تمام مراکز حساس کشور تأمین می‌شود

وزیر نیرو: برق تمام مراکز حساس کشور تأمین می‌شود

وزیر نیرو با تاکید بر تأمین برق مراکز حساس کشور گفت: مشکلی در تأمین برق کشور وجود ندارد و حتی برق مازاد نیز در شبکه وجود دارد، اما مردم باید در مصرف برق مدیریت و صرفه‌جویی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مه، ر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با اشاره به وضعیت تأمین برق در کشور اظهار کرد: برق تمام مراکز حساس کشور تأمین می‌شود و تا این لحظه که در خدمت شما هستم، ما برق مازاد داریم و می‌توانیم نیاز مردم را تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه وجود برق مازاد به معنای مصرف بی‌رویه نیست، افزود: این موضوع به این معنا نیست که دچار اسراف شویم، بلکه همواره به مردم عزیز توصیه می‌کنم این کالای باارزش را به‌خوبی و بهینه مصرف کنند.

وزیر نیرو ادامه داد: برق از جمله کالاهایی است که با زحمت فراوان تولید و به دست مردم می‌رسد، بنابراین ضروری است در مصرف آن دقت شود و از اسراف، مصرف بی‌رویه و استفاده نادرست پرهیز کنیم.

کد مطلب 6793973
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها