به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به برگزاری نشست مشترک ستاد انتخابات کشور و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه اخیر، آخرین آمادگی‌ها در حوزه زیرساخت و به‌ویژه حوزه امنیت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در خلال این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در استان‌ها از سوی استانداران، فرمانداران و بخشداران در حوزه مدیریت میدانی و در شرایط جنگی ارائه شد.

زینی‌وند ادامه داد: ثبات خوبی در استان‌ها برقرار است؛ به‌گونه‌ای که در کنار پیشبرد امور انتخابات، سایر مسائل کشور نیز به‌خوبی مدیریت می‌شود.

وی گفت: وضعیت موجود نشان می‌دهد که مدیریت کشور به‌صورت همزمان در حوزه‌های مختلف در حال انجام است و هیچ مشکلی در سطح استان‌ها وجود ندارد و مردم به زندگی خود ادامه می‌دهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: گزارشی از این اقدامات به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده و آخرین هماهنگی‌ها نیز در این زمینه انجام گرفته است.

در ادامه نیز محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراها در یک‌هشتم حوزه‌های انتخابیه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی افزود: از ابتدا تاکنون تعامل خوبی با وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور داشته‌ایم و در جلسه امروز نیز مباحث مهمی درباره نحوه برگزاری انتخابات و تأمین امنیت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و وضعیت جنگی، امنیت مردم در اولویت کاری ماست و تلاش شده تمامی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

جوکار خاطرنشان کرد: جمع‌بندی نهایی این مباحث در آینده نزدیک به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.