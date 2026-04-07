به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ هزار و ۳۳۴ فقره سند دفترچهای در استان به سند تکبرگ تبدیل شده که نسبت به سال قبل ۳۱۰ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان و همراهی مردم استان است و طرح تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ با هدف تسهیل امور و افزایش امنیت اسناد هویتی و مالکیتی اجرا شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این طرح، فرآیند نقل و انتقال املاک و دریافت استعلامات به شکل قابل توجهی تسریع شده و این تحول، علاوه بر رفاه شهروندان، به افزایش بهرهوری در نظام اداری نیز کمک کرده است.
ابراهیمی در پایان از مردم خواست با مراجعه به واحدهای ثبتی، نسبت به تبدیل اسناد دفترچهای خود به تکبرگ اقدام کنند تا از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
