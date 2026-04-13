صدور اسناد مالکیت نخستین شهرک دولتی کشور در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبال اظهار کرد: در راستای مصوبات کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن و حمایت از نهاد خانواده، پروژه اخذ و اتمام اسناد مالکیت اراضی و قطعات مربوط به نهضت ملی مسکن، طرح جوانی جمعیت و سایر قطعات شهرک پردیس زندگی یک یزد به صورت کامل انجام شد.
وی افزود: این پروژه بهعنوان نخستین شهرک دولتی کشور، جلوهای روشن از برنامهریزی منسجم، مدیریت کارآمد و خدمترسانی اثربخش به مردم تلقی می شود و امیدواریم با سنددار شدن آن شاهد همکاری بیشتر برای تثبیت مالکیت در سایر طرحهای بزرگ استانی باشیم.
عضو شورای قضایی یزد خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف تثبیت حقوق مالکانه متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، ایجاد امنیت حقوقی پایدار برای خانوادهها، تسهیل فرآیند ساختوساز و تسریع در بهرهبرداری از اراضی طراحی و اجرا شده که بیانگر همکاری شایسته مجموعه قضایی و دولتی است.
اقبال افزود: در اجرای این کار شاهد تعامل و هماهنگی مؤثر میان این اداره کل و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و رفع موانع حقوقی و ثبتی بودیم که در نتیجه آن صدور اسناد مالکیت برای تمامی قطعات پیشبینیشده در هر دو طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با موفقیت کامل انجام پذیرفت.
