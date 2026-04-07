درس تخصصی «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در جهان پرتلاطم امروز که مرزهای قدرت در حال بازتعریف است و بازیگران سنتی و نوظهور در حال رقابت برای شکلدهی به معماری جدید بینالمللی هستند، بسیاری از تحلیلگران و شهروندان در میان انبوهی از اخبار و تحلیلهای متناقض، دچار سردرگمی میشوند. سوال کلیدی این است: نظم نوین جهانی چه شکلی خواهد داشت؟ ایران در این معادله پیچیده چه جایگاهی پیدا میکند؟ و مهمتر از همه، چگونه میتوان با بصیرت و تحلیل عمیق، آینده منطقه و جهان را پیشبینی کرد؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند درکی فراتر از اخبار روزانه است؛ درکی که ریشه در تحولات تاریخی، دادههای نظامی، اسناد رسمی و تحلیلهای معتبر اندیشکدههای بینالمللی داشته باشد. در غیر این صورت، تصمیمگیری در عرصههای سیاسی، فرهنگی و حتی فردی، مبتنی بر برداشتهای سطحی و گاه غلط خواهد بود.
برای رفع این نیاز راهبردی، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان درس «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران» را با تدریس مهدی عباسی مهر، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تولید و منتشر کرده است.
آنچه در این دوره میآموزید: از تغییر موازنه قدرت تا بازدارندگی ایران
این دوره در پنج جلسه فشرده و مستند، مهمترین ابعاد تحولات جهانی و جایگاه ایران را بررسی میکند:
۱. جایگاه ایران در تغییر معادلات جهانی – بررسی نقش ایران در ساختار قدرت جدید
۲. شکست پروژه خاورمیانه جدید – تحلیل دلایل ناکامی طرحهای منطقهای قدرتهای بزرگ
۳. بازدارندگی استراتژیک ایران – توانمندیهای دفاعی و بازدارندگی در برابر تهدیدات
۴. دکترین جدید دفاعی ایران – راهبردهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی
۵. نقش مردم در خنثیسازی آشوب دشمن – اهمیت سرمایه اجتماعی در جنگ ترکیبی
به روایت هادی شهبازی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان
هادی شهبازی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، با اشاره به ضرورت تولید این درس اظهار کرد: در شرایط کنونی که جنگ ترکیبی دشمن در ابعاد سیاسی، رسانهای و امنیتی علیه ایران به اوج خود رسیده، درک صحیح از نظم نوین جهانی و جایگاه ایران در آن، یک ضرورت انکارناپذیر برای تمام فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. این درس پاسخی مستند و علمی به سردرگمیهای موجود در فضای تحلیلهای سطحی است.
شهبازی افزود: یکی از نقاط قوت این دوره، رویکرد دادهمحور و چندبعدی آن است. برخلاف بسیاری از تحلیلهای هیجانی، این درس با تکیه بر آمارهای نظامی، اسناد رسمی و گزارشهای معتبر اندیشکدههای بینالمللی تدوین شده و به مخاطب توانایی تحلیل شخصی و مستقل از جریانات سیاسی خاص را میدهد.
چرا این دوره متفاوت است؟ ویژگیهای منحصربهفرد
· رویکرد دادهمحور و مستند – استفاده از آمارهای نظامی، اسناد رسمی و تحلیلهای اندیشکدههای بینالمللی
· تحلیل چندبعدی تحولات جهانی – بررسی ابعاد سیاسی، نظامی، رسانهای و امنیتی
· مقایسه تاریخی جایگاه ایران – قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ساختار قدرت جهانی
· بررسی راهبردهای قدرتهای بزرگ – سناریوهای مدیریت یا مهار ایران
درباره استاد: چرا مهدی عباسی مهر؟
یکی از مهمترین دلایل برای شرکت در این دوره، بهرهمندی از دانش و تجربه مهدی عباسی مهر، مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها است. ایشان با سابقه طولانی در تحلیل مسائل ژئوپلیتیک و روابط بینالملل، به صورت میدانی تحولات منطقه را رصد کرده و در جلسات متعدد تخصصی، تحلیلهای خود را با مسئولان ارشد کشور به اشتراک گذاشته است.
عباسی مهر با زبانی ساده و روان، پیچیدهترین مفاهیم راهبردی را برای مخاطبان عمومی قابل درک میکند و با ارائه مثالهای عینی از تحولات اخیر منطقه (از سوریه و عراق تا لبنان و یمن)، نشان میدهد که چگونه نظم نوین جهانی در حال شکلگیری است و ایران با تکیه بر بازدارندگی استراتژیک و دکترین دفاعی خود، چه نقشی در این نظم ایفا میکند.
این دوره برای چه کسانی مفید است؟
· دانشجویان و اساتید علاقهمند به مسائل ژئوپلیتیک و روابط بینالملل
· فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به تحلیل عمیق تحولات جهانی نیاز دارند
· مدیران و کارکنان نهادهای اجرایی و سازمانهای فرهنگی
· عموم افرادی که به دنبال افزایش سواد سیاسی و تحلیل مستند از آینده جهان هستند
پس از پایان این دوره، چه توانمندیهایی کسب خواهید کرد؟
· میتوانید روند تغییر موازنه قدرت در جهان را بهتر تحلیل کنید
· قادر خواهید بود راهبردهای قدرتهای جهانی در قبال ایران را شناسایی کنید
· با دیدی تحلیلیتر اخبار و تحولات منطقه و جهان را ارزیابی خواهید کرد
· درک روشنتر و دقیقتری از جایگاه ایران در نظم نوین جهانی به دست میآورید
ضرورت آگاهی از جایگاه ایران در شرایط حساس کنونی
در شرایط ویژه امروز که برخی قدرتهای مستکبر جهانی، بدون هرگونه منطق حقوقی و با نادیده گرفتن اصول بینالمللی، اقدام به تهدید و تعرض نظامی علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی نمودهاند، درک دقیق از جایگاه راهبردی کشور در نظم نوین جهانی، از یک ضرورت آکادمیک فراتر رفته و به یک نیاز حیاتی برای همه آحاد جامعه تبدیل شده است. در چنین برهه حساسی، شناخت توانمندیهای بازدارندگی، دکترین دفاعی و نقش مردم در خنثیسازی توطئهها، میتواند روشنگر مسیر پیش رو باشد و از تصمیمگیریهای احساسی و غیرواقعبینانه جلوگیری کند.
درس «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران» با ارائه تحلیلی مستند و دادهمحور، این امکان را به مخاطب میدهد که با چشمانی باز و بصیرتی عمیق، تحولات لحظهای را ارزیابی کرده و نقش واقعی ایران را در معادلات جهانی درک کند. با شرکت در این دوره، درک عمیقتری از تحولات جهان پیدا میکنید و میآموزید چگونه در برابر هجمههای ترکیبی دشمن، با آگاهی و اعتمادبهنفس از کیان کشور دفاع کنید.
با شرکت در این دوره، درک عمیقتری از تحولات جهان پیدا میکنید و میآموزید چگونه اخبار سیاسی را ارزیابی کنید، سناریوهای آینده را پیشبینی نمایید و در جنگ ترکیبی کنونی، با بصیرت و آگاهی نقش خود را ایفا کنید.
علاقهمندان برای ثبتنام و شرکت در درس «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران» میتوانند به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان مراجعه کرده و با شرکت در این دوره که به صورت رایگان ارائه میشود، گامی بلند در ارتقای سواد راهبردی خود بردارند.
