پاسخ دبیرکل فدراسیون فوتبال به اظهارات مالک تراکتور برای حضور در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبنی درباره نامه نگاری های صورت گرفته میان باشگاه تراکتور و کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرد: براساس نامه ای که کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره باشگاه تراکتور و بحث مسابقات این تیم ارسال کرد،باشگاه تراکتور وفق برنامه ریزی های صورت گرفته نامه حقوقی و مثبتی را به کنفدراسیون ارسال کرد. تراکتور امروز و در این مقطع زمانی تیم ملی ماست.

وی ادامه داد: براین اساس، فدراسیون فوتبال هم به عنوان رابط میان دو مجموعه و بر اساس آنچه مقررات می گوید و فراتر از آن برنامه ریزی های صورت گرفته را با دقت و قدرت پیش برده است و این روند ادامه دارد. فدراسیون فوتبال قبل از اینکه باشگاه تراکتور نامه به کنفدراسیون بزند به این نهاد نامه زد و دغدغه ها را مطرح کرد.

ممبنی ادامه داد: من شخصا با معاون باشگاه تراکتور در چند نوبت صحبت کردم و هم به صورت تلفنی و هم به صورت نامه و مکتوب بحث را از طریق کنفدراسیون با جدیت پیگیری کردیم و این روند را ادامه می دهیم.

ممبنی خاطرنشان کرد: آنچه از زبان مالک باشگاه تراکتور در این روزهایی که فوتبال و کشور متحد در یک جبهه عالی قرار دارد مطرح شده، به هیچ عنوان کمکی به فوتبال ایران نمی کند. جناب آقای زنوزی! فدراسیون براساس برنامه ریزی های صورت گرفته به صورت منظم و همیشگی در کنار باشگاههای ایران است و این را وظیفه خود می داند و این روند ادامه خواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون خاطرنشان کرد: فدراسیون به عنوان متولی فوتبال همواره خود را یار و همراه همه باشگاهها به ویژه نمایندگان کشور عزیزمان می داند. اما همین قدر باید بدانیم که افراد مختلف باید در روند اظهارات، مسئولیت پذیری داشته باشند و صحبتی نکنند که بعدا نتوانند بر آن توجیهی داشته باشند.

وی در پایان گفت: باز هم تاکید می کنم برای فدراسیون باشگاه تراکتور یک مجموعه ملی است و ما هواداران این تیم را هواداران ملی می دانیم و فدراسیون تمام قدر در کنار این تیم است. در مجموع حضور تراکتور در ادامه رقابت های لیگ نخبگان بر اساس تصمیم گیری نهایی مجموعه مدیریتی این باشگاه است.