کار سخت تراکتور برای حفظ سهمیه آسیایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که نخستین فصل حضور خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را تجربه می‌کند، در مرحله گروهی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و با کسب ۱۷ امتیاز، پس از دو تیم عربستانی الهلال و الاهلی در جایگاه سوم جدول قرار گرفت و موفق شد به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند.

شاگردان محمد ربیعی در این مرحله باید به صورت تک‌بازی و در قالب میزبانی متمرکز، روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ در شهر جده عربستان به مصاف تیم شباب الاهلی امارات بروند؛ دیداری حساس که سرنوشت صعود به مرحله بعد را مشخص خواهد کرد.

در کنار تراکتور که در سطح اول رقابت‌های باشگاهی آسیا حضور دارد، تیم‌های استقلال و سپاهان ایران نیز در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شرکت داشتند که هر دو تیم در مرحله یک‌هشتم نهایی به ترتیب برابر الحسین اردن و الاهلی قطر شکست خوردند و از صعود به دور بعد بازماندند.

در حال حاضر، فوتبال ایران در جدول رده‌بندی تیم‌های منطقه غرب آسیا پس از عربستان و امارات در جایگاه سوم قرار دارد و فاصله اندکی با قطرِ رده چهارمی دارد. ایران با ۷۱.۴۴۹ امتیاز و قطر با ۶۷.۲۹۶ امتیاز رقابت نزدیکی برای حفظ این جایگاه دارند؛ موضوعی که باعث شده عملکرد نمایندگان ایران در ادامه رقابت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد، چرا که در صورت عدم نتیجه‌گیری تراکتور برابر شباب الاهلی، احتمال از دست رفتن رتبه فعلی ایران نیز وجود خواهد داشت.

در همین حال، قطر در لیگ نخبگان آسیا دو نماینده یعنی الدحیل و السد را در اختیار دارد که باید به ترتیب برابر الاهلی و الهلال عربستان قرار بگیرند و کار دشواری در پیش دارند.

همچنین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم الاهلی دوحه به عنوان تنها نماینده قطر باید در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف الحسین اردن برود. در مجموع، در شرایطی که ایران تنها یک نماینده در رقابت‌های آسیایی این فصل دارد و قطر سه نماینده را در اختیار دارد، مسیر تراکتور برای حفظ رتبه سوم فوتبال ایران و کسب سهمیه‌های آسیایی در فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۷ بسیار حساس و دشوار خواهد بود.

تراکتور و شباب الاهلی روز سه شنبه ۲۵ فروردین و از ساعت ۱۸:۴۵ به وقت تهران در ورزشگاه شهر ورزشی شاهزاده عبدالله الفیصل جده رو در روی هم قرار می گیرند.