به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران با صدور بیانیهای، آمادگی کامل و همهجانبه خود را جهت مشارکت گسترده در بازسازی، نوسازی، ایمنسازی و اجرای پروژههای مرتبط با زیرساختها و صنایع آسیبدیده اعلام کرد.
بر اساس اعلام اتاق ایران، متن بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران به این شرح است:
«در این برهه حساس و سرنوشتساز از تاریخ میهن عزیزمان ایران، ضمن استناد به مفاد کنوانسیون ژنو و قطعنامههای مصوب شورای امنیت و محکومیت قاطعِ حمله و تخریب زیرساختهای حیاتی و با توجه به پیامدهای ناشی از بحرانهای اخیر که مشکلاتی را برای صنایع و زیرساختهای کشور ایجاد کرده است، «انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای اتوماسیون صنعتی ایران» وظیفه ملی و تخصصی خود میداند که در راستای حفظ پایداری و آبادانی کشور گام بردارد.
این انجمن و اعضای آن، در دهههای گذشته تا به امروز، در اوج محدودیتها و تحریمهای ظالمانه و تنها با اتکا به دانش متخصصان و محققان بومی این سرزمین، از پیشگامان حفظ و تداوم تولیدِ کارخانهها و صنایع کشور بودهاند. ما طراح و پیادهساز پیشرفتهترین ماشینآلات خطوط تولید، تجهیزات، سیستمهای اتوماسیون و هوشمندسازی صنعتی بوده و طلایهدار حفظ امنیت سیستمها و تجهیزات در برابر پیچیدهترین حملات سایبری به زیرساختهای صنعتی کشور عزیزمان به شمار میرویم.
اکنون، ضمن ابراز تأسف عمیق از آسیبهای وارده در حوادث اخیر، رسماً اعلام میداریم تمامی شرکتهای زیرمجموعه این انجمن با هویتی کاملاً ایرانی و با بهرهگیری صد درصدی از تخصص نخبگان داخلی، آمادگی کامل و همهجانبه خود را جهت مشارکت در بازسازی، نوسازی، ایمنسازی و اجرای پروژههای مرتبط با زیرساختها و صنایع آسیبدیده اعلام میکنند.
ما بر این باوریم که با تکیه بر توان مهندسی داخلی و ظرفیتهای بینظیر متخصصانِ شرکتهای ایرانی، میتوانیم در این شرایط بحرانی، چرخهای صنعت کشور را در مسیر توسعه و پویایی نگاه داریم.
اراده اکثریت قاطع مردمان دلیر این سرزمین، کار و تلاش برای اعتلای نام ایران است و ما نیز با تمام توان فنی و اجرایی خود، آماده خدمترسانی در این مسیر هستیم.
این انجمن به عنوان متولی و مرجع تخصصی این حوزه، بر این باور است که برنامهریزی جهت ارجاع پروژهها به بخش خصوصی، یک دستاورد راهبردی و دوجانبه است؛ چرا که از یک سو پایداری، تابآوری و آبادانی زیرساختهای کشور را با بالاترین کیفیت تضمین مینماید و از سوی دیگر، در شرایط خطیر کنونی، نقشی حیاتی در حفظ سرمایههای انسانی، جلوگیری از خروج نیروهای متخصص و استمرار حیات شرکتهای داخلی ایفا میکند.
لذا آمادگی کامل خود را جهت برگزاری جلسات کارشناسی و تدوین سازوکار اجرایی این همکاری اعلام میداریم.»
