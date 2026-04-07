به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در بازدید از نانوایی‌ها در تنگستان اظهار کرد: ارتقای کیفیت نان از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است که ان شاالله با اهتمام کارخانه‌های تولید آرد، این مهم محقق می‌شود.

استاندار بوشهر ابراز داشت: در شرایط کنونی، خدمات‌رسانی به مردم با تمام توان و ظرفیت موجود انجام می‌شود و نباید هیچ خللی در این روند صورت گیرد.

زارع یادآور شد: تامین کالاهای اساسی مردم از اولویت‌های استان است و در این مسیر همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی پای کار هستند.

وی با بیان اینکه نان مهم‌ترین مایحتاج مردم بوده و پایه سفره مردم به شمار می‌رود، گفت: آرد مورد نیاز تمام نانوایی‌های سراسر استان تامین شده و برای تولید نان مشکلی وجود ندارد.

زارع افزود: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که در همه شهرستان‌های استان این مساله مورد توجه قرار گرفته و در تنگستان نیز طبق آمار موجود، از ۸۶ نانوایی فعال، تاکنون ۱۳ نانوایی دوگانه‌سوز شده است.