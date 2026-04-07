۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

بازگشایی محور توسکستان در شمال شاهرود؛ هیچ جاده‌ای مسدود نیست

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از بازگشایی محور توسکستان در شمال شهرستان شاهرود خبر داد.

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی محور شاهرود- گرگان از مسیر جادا توسکستان همزمان با صبح سه شنبه خبر داد.

وی افزود: این جاده دیروز بعد از ظهر به دلیل بارش برف، بوران و کاهش دید افقی مسدود شده بود.

فرمانده پلیس راه استان سمنان ضمن قدردانی از تلاش راهداران در بازگشایی محور توسکستان گفت: از مسافران و مردم استان درخواست می شود قبل از ورود به جاده های مرتفع از باز بودن آنها از طریق سامانه ۱۴۱ اطمینان حاصل نمایند.

بزرگی همچنین گفت: با تلاش شبانه ی نیروهای پلیس راه استان و نیروهای راهداری و امدادی محور شهمیرزاد -کیاسر و دامغان - کیاسر هم بامداد امروز بازگشایی شده است.

وی افزود: هم اکنون همه جاده های اصلی استان سمنان باز هستند.

کد مطلب 6794103

