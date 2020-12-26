سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف از روز پنج شنبه و تداوم آن تا روز گذشته سبب مسدود شدن برخی راههای استان سمنان شده بود، تاکید کرد: روز گذشته جادههای مواصلاتی روستاهای کالپوش، شاهرود- توسکستان و گرگان، شاهرود- خوش ییلاق و اولنگ در کنار راههای مواصلاتی دامغان- کیاسر، مهدیشهر -کیاسر و سمنان به فیروزکوه مسدود شده بود.
وی با بیان اینکه با تلاش راهداران همزمان با صبح شنبه محورهای فیروز کوه به سمنان و همچنین دامغان- چشمه علی به کیاسر بازگشایی شده است، افزود: تردد در تمام راههای برف گیر و ارتفاعات استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه محورهای ارتباطی شاهرود به توسکستان و آزادشهر مسدود هستند، بیان کرد: بارش برف همچنین محور سمنان- دامغان حد فاصله گردنه آهوان را بسیار لغزنده کرده که از مردم میخواهیم در صورت نداشتن کار ضروری از ورود به این محور پرهیز کنند.
به گزارش مهر، راهداران در تلاش هستند تا راه روستاهای بخش کالپوش، خوش ییلاق و توسکستان در شرق استان سمنان را بازگشایی کنند. از هواشناسی نیز خبر میرسد امروز یکی از سردترین روزهای استان در یک سال اخیر بوده و بسیاری از محورهای مواصلاتی استان دچار یخ زدگی و لغزندگی شدهاند.
مرکز اطلاعات راههای کشور نیز لحظاتی پیش بازگشایی محور شاهرود - آزادشهر از طریق خوش ییلاق را به اطلاع عموم رساند تا تنها محورهای مسدود استان سمنان همزمان با صبح شنبه شاهرود- توسکستان، روستاهای بخش کالپوش و شهمیرزاد- کیاسر باشد.
