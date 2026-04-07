اتابک: مشکلی در بحث کالای اساسی در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نبود مشکل در بحث تامین کالای اساسی گفت: باید شرایط به طوری باشد که کالا در بازار وجود داشته باشد و بر همین اساس در جلسات با تولیدکنندگان این موضوع بررسی شد و مقرر شده خسارات وارده به نوعی جبران شوند و موضوع دیگر نیز مربوط به بازار و تامین کالا در بازار توسط اصناف بود که با اصناف نیز جلسات مربوطه برگزار شد و مسائل مربوطه بررسی شد و خوشبختانه مشکلی در بحث کالای اساسی در کشور وجود ندارد.

وی در مصاحبه با سیما افزود: موضوع دیگر مربوط به شرکت‌های بزرگ است که تامین کننده کالاها و محصولات مورد نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و این شرکت‌ها به علت خسارات وارد شده در جنگ، از تولید محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط باز ماندند که در حال بررسی تامین این محصولات از روش‌های جایگزین هستیم که بخشی از این نیاز را قطعاً میتوانیم از همسایگان و کشورهای دوست تامین و تهیه کنیم.