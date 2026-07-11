تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه دارد

حمیدرضا رستگار در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کالاهای اساسی اظهار کرد: اساساً در کشور ما کمبود کالای اساسی به معنای خاص وجود ندارد و بسیاری از نیازهایی که در داخل کشور وجود دارد تولید میشود و این تولیدات تأمینکننده بخش عمده نیاز داخلی هستند.
وی افزود: در عین حال باید توجه داشت که تحریمها و همین تجاوزات و فشارها باعث شده برخی صنایع تحت تأثیر قرار بگیرند؛ بهویژه صنایع پتروشیمی که بر کارگاهها و بنگاههای کوچک اثر میگذارد.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ما نباید تبعات جنگ را کتمان کنیم؛ واقعیت این است که بخشی از تولیدکنندگان نیاز به کالاهایی دارند که برای تولید، مواد اولیه لازم دارند.
وی گفت: بخشی از کالاها حتی در شرایط عادی هم وارداتی هستند، مثل روغن که امکان تولید صددرصد داخلی آن وجود ندارد و در هر شرایطی چه جنگ باشد چه شرایط عادی، نیاز به واردات وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: برای تأمین این نیازها برنامهریزی انجام شده و انجام میشود و ما شاهد بودیم که بلافاصله بعد از جنگ، برای برخی کالاهایی که به دلیل تحریم و شرایط جنگی امکان واردات نداشتند، مسیرهای جدید تأمین پیدا شد. بنابراین در برخی موارد مواد اولیه نیاز به واردات دارد این موضوع مدیریت شد و جای نگرانی خاصی وجود ندارد.
رستگار در پایان گفت: در مجموع کمبود کالای اساسی در کشور وجود ندارد، اما اثر تحریمها و شرایط جنگی بر مراودات اقتصادی و زنجیره تأمین طبیعی است و با برنامهریزی تلاش میشود این اثرات به حداقل برسد و در نهایت با رشد تولید و بهبود شرایط، قدرت خرید مردم نیز افزایش پیدا کند.
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