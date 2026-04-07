به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی، اظهار داشت: تمامی بخش‌های زنجیره تأمین نان شامل تولید، ذخیره‌سازی و توزیع گندم و آرد و همچنین فعالیت نانوایی‌ها، بدون هیچ‌گونه وقفه در حال انجام است.

وی با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده در میان برخی شهروندان طی روزهای اخیر، گفت: ذخایر گندم استان در وضعیت کاملاً پایدار و مطمئن قرار دارد و هیچ کمبودی در تأمین نان وجود نخواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: تمام واحدهای نانوایی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با ظرفیت مناسب فعالیت می‌کنند و روند نظارت بر توزیع آرد، کیفیت پخت و عرضه نان به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد.

دارابی با بیان اینکه نهادهای مرتبط با امنیت غذایی استان در هماهنگی کامل قرار دارند، افزود: پایش روزانه بازار نان انجام می‌شود و کوچک‌ترین تغییر یا نیاز احتمالی در لحظه مدیریت خواهد شد.

وی تصریح کرد: خریدهای انبوه و غیرضروری تنها باعث ایجاد فشار کاذب بر سیستم توزیع می‌شود. بهتر است شهروندان مانند روال معمول خرید کنند تا روند تأمین و عرضه نیز بدون اختلال ادامه یابد.