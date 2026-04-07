به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۵، با حضور در محل پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران که مورد اصابت موشکی دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان قرار گرفته بود ، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ سالی بسیار پرفراز و نشیب بود؛ امیدوار هستیم سال ۱۴۰۵ برای ما مثل همه سالها که سرشار از اقتدار و موفقیت بوده، این سال هم همینگونه باشد. در عین حال سی و نهمین روز از جنگ تحمیلی علیه کشورمان را سپری میکنیم.
ویافزود : دارای دو بال قدرتمند اقتدارمان هستیم . یک، نیروهای دفاعی ما که جانانه ایستادهاند و دوم مردم . در اینکه دشمن ما برتری نظامی دارد تردیدی نداریم، ولی اتفاقاً اقتدارمان ناشی از این است که در مقابل این ارتش بزرگ، نه چهار روز، بلکه نزدیک به چهار دهه روز روز ایستاده ایم، یعنی ما امروز در واقع سی و نهمین روز را داریم سپری میکنیم، لذا ۱۰ برابر آن چیزی که آنها جنگ را به خاطرش شروع کردند، تا به حال ایستادگی کردیم و حتماً بعد از این هم هرچقدر که لازم باشد ایستادگی خواهیم کرد.
مهاجرانی عنوان کرد: در این مدت حضور آحاد مردم را داشتیم، همه مردم عزیزمان که از همان سحرگاه دهم اسفند ماه که شهادت مقام معظم رهبری قدس الله نفسه الزکیه اعلام شد، به خیابانها آمدند و واقعاً دیگر برنگشتند؛ آنها مردمی بودند که آمدند به خیابان و دیگر خیابان را رها نکردند و معتقد بودند که میدان و آسمان با شما، خیابان با ما ، لذا خیابان را به خوبی پر کردند.
وی افزود: از همه مردمی که آمدند، از همه مردمی که با نوع خودشان آمدند، هنرمندان، افرادی که با سلایق متفاوت بودند، حتی بعد از مدتی پیام دادند، حتی بعد از مدتی واکنش نشان دادند، از همه اینها ما سپاسگزاریم و معتقدیم ایران ما به خاطر وجود این عزیزان به لطف خداوند انشاءالله پایدار خواهد بود.
وی ادامه داد: همینجا جا دارد که تشکر بکنیم از تمام اهالی درمان، از نیروهای خوب هلال احمر، از امدادگران، از داوطلبان اورژانس، آتشنشانی، همه نیروهای بسیجی و جهادی. مهاجرانی بیان کرد: تعداد زیادی از بچهها از استانهای دیگر، نیروهای جهادی آمدند اینجا چون تهران بیشترین حجم آسیب را داشته، آمدند اینجا برای اینکه بتوانند کمک بکنند، حتی در آواربرداری، به قول خودشان ما تا جارو کردن خانههای مردم هم هستیم. همین طور واقعاً جای تشکر دارد از همه کسانی که حمل و نقل ریلی را انجام دادند، حمل و نقل جادهای را انجام دادند، رانندگان خطوط جادهای ما و کسانی که چه مسافری و چه باری تلاش کردند، تشکر کنیم .
مهاجرانی با اشاره به زحمات کارگران کشورمان، عنوان کرد: شاهد بودیم توسط کارگران کارخانههایمان در طول این ۴۰ روز که چرخ تولید به خوبی چرخیده و این ناشی از حماسه و حضور کارگران عزیز ما است. همین طور از همه کسانی که در صنعت آب و برق تلاش کردند، علیرغم اینکه تا دیروز حدود ۱۹۰۰ اتفاق در صنعت آب و برق را داشتیم، شاهد قطع طولانی آب و برق نبودیم و نهایت قطع برقی که گزارش شده دو ساعت بوده و این نشان از حضور حماسی صنعت آب و برق و کارکنان صنعت آب و برق دارد.
وی با اشاره به صنعت نفت کشورمان، ادامه داد: همینطور همه کسانی که در صنعت نفت به رغم حملههایی که شده است، فعال هستند، تشکر کنیم . به رغم اینکه به هر حال ما در نوروز بودیم و مصرف سوخت بالا بود، نیروهای ما در صنعت نفت تلاش کردند که به خوبی بتوانند این چرخه را مدیریت بکنند که مردم عزیزمان دچار هیچگونه آسیبی نشوند.
مهاجرانی با اشاره به مراسم چهلم شهادت رهبر معظم انقلاب، گفت: همینجا جا دارد که یادآوری بکنیم که مراسم چهلم شهادت رهبر بزرگوارمان از فردا آغاز میشود و روز پنجشنبه انشاءالله به صورت رسمی برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین من جا دارد که از حضور مردم گفتم، از حضور هنرمندان اشارهای کردم، ولی حضور هنرمند ساز به دستمان« علی قمصری» را نام برد که شجاعانه در یکی از نیروگاههایی که اتفاقاً جز نیروگاههایی بود که مورد هدف قرار میگیرد، حضور پیدا کرد و گفت من و سازم چراغ خانههای ایران را روشن نگه خواهیم داشت. این اتفاق، اتفاقی است که واقعاً جا دارد دنیا به آن توجه بکند.
مهاجرانی ادامه داد: همینطور حضور برخی از هنرمندانمان در پلهایی که حدس میزنند شاید چون هر چیزی که نماد ایران قدرتمند است امروز به عنوان طعمهای برای دشمن است؛ چرا این دانشگاه را زدند، چرا به ۳۰ دانشگاه ما حمله شد، چرا دانشگاه علم و صنعت شریف مورد حمله قرار گرفت، چرا لبههای دانش ما را مورد حمله قرار میدهند؛ چون میخواهند دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول این ۴۷ سال را هدف بگیرند و میخواهند نشان بدهند که میتوانند غیرت را از این مردم بگیرند، ولی کور خواندند، این مردم غیرتمندتر از این حرفها هستند.
مهاجرانی عنوان کرد: همه ما فارغ از همه نگاههای سیاسی و حتی گلههای سیاسی، همه پای ایران ایستادیم، ایرانیانی که خارج از کشور هستند، فعالین در حوزههای اندیشه، در حوزه هنر، در حوزه سیاست، حتی کسانی که نقد دارند، امروز پای ایران ایستادند و این نشان میدهد که ایران مخرج مشترک همه ایرانیان است، مگر قلیلی که وطن ندارند، ما با آنها کاری نداریم، لذا حتماً صحبت ما با کسانی است که وطن دارند و طبیعتاً وطنفروش کسی است که جایی برای او وجود ندارد، همه وطندوستان پای کار وطن ایستادند.
وی بیان کرد: طبیعتاً فراموش نکنیم که هدف حملات ایران است. چه به میراث فرهنگی ما، زیرا به تعداد زیادی از آثار میراث فرهنگی ما آسیب وارد شد. انستیتو پاستور بهعنوان میراث علم مورد حمله قرار گرفت و لذا هدف دشمن ایران است، این را باید همهمان به درستی درک بکنیم. همچنین فراموش نکنیم که امروز روز بهداشت جهانی و هفته سلامت است و همینجا جا دارد که من عرض بکنم که ما تاکنون ۲۴ شهید مدافع سلامت دادیم و تاکنون ۲۱۸ واحد بهداشتی ما مورد حمله قرار گرفته است.
مهاجرانی بیان کرد: یکی از دستاوردهای ما پس از انقلاب اسلامی، حوزه بهداشت و درمان بود، خانههای بهداشتی که ساخته شد، خانه بهداشت روستایی چه خطری را ایجاد میکند، آیا بمب اتم در آن ساخته میشود، البته که نه، اعتماد در آن ساخته میشود، چیزی که امروز مورد هدف قرار گرفته اعتماد مردم است. همین طور ما شاهد بودیم که در این ایام به واحدهای امدادی ما، به هلیکوپتر دریایی، در واقع به دستگاههای به اورژانس دریایی ما، به هلیکوپترهای امدادی ما حمله شده، هدفش این است که بتواند به اعتماد مردم آسیب وارد بکند.
مهاجرانی با تشکر از دانشگاه شهید بهشتی به خاطر میزبانی این نشست خبری و عالی رسانه ، گفت: واقعاً ما در این ایام همه ماها یک هدف داریم و آن هدف حفظ انسجام ملی و خدمترسانی مناسب به مردم عزیزمان است. همچنین در خصوص اقدامات انجام شده توسط دولت باید گفت که مدیریت شورای عالی امنیت ملی توسط رئیس جمهور محترم انجام میشود، پشتیبانی از جنگ جزء موضوعات مهمی است که در دستورات مکرر ایشان است، جلسات کارگروهها به صورت مرتب در حال برگزاری است و طبیعتاً اقداماتی هم که شما خروجیهای آن را میبینید ناشی از خروجیهای همین جلسات است.
ویبیان کرد : تفویض اختیاری که به استانداران و وزرا انجام شده، تأمین نیازهای اساسی و تأمین همه مایحتاجی که از جنس زیرساختهای زیست، آب، برق، سوخت و گاز و همینطور حضور رئیس جمهور و مسئولین در بین مردم بودیم .
مهاجرانی گفت: دیروز هم ما شاهد برگزاری مراسمی با نام سین هشتم سوگ میناب بودیم که به یاد کودکان جانباختهمان و شهیدمان در میناب و همینطور البته در لامرد، آنقدر حجم فاجعه میناب بزرگ بود که برخی از اوقات فراموش میکنیم که از شهدای ورزشکارمان در لامرد هم نام ببریم، ۲۱ جوان ورزشکار را ما در لامرد از دست دادیم که البته به فیض شهادت رسیدند.
مهاجرانی گفت: سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص آینده تنگه هرمز و رژیم حقوقی جدید مد نظر ایران، اظهار کرد: در همه ایام بهخصوص با شعار وفاقی که آقای رئیس جمهور داشتند، هماهنگی و تعامل بسیار خوبی بین همه قوا برقرار است و لذا تمام تصمیمهایی که در حوزههای مختلف کشور گرفته میشود، متناسب با شرایطی است که در آن قرار داریم.
وی افزود: اصولاً سیاست خارجه ما و سیاست تعاملات ما را متناسب با سه اصلی که رهبری شهید فرموده بودند، عزت، حکمت و مصلحت دنبال میکنیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: مصالح ملی موضوع اولی است که در واقع ذیل عملیاتی شدن اصول اساسی که رهبری شهید فرموده بودند، مدنظر قرار گرفته میشود.
مهاجرانی عنوان کرد: اما تنگه هرمز یک واقعیت ژئوپولیتیک است که باید قاعدتاً به عنوان یک مزیت موهبتی از آن به اندازه کافی بهرهبرداری بکنیم، لذا حتماً جزئیات را پس از اینکه موضوعات منقحتر شد، خدمت شما عزیزان اطلاعرسانی میکنیم.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای جبران ضررهای کسب و کارهای اینترنتی در ایام اخیر اظهار کرد اینترنتی در این سال ۱۴۰۴، واقعاً اذیت شدند در این موضوع دولت وقوف دارد لذا نسبت به این قضیه، یک هماهنگی بین دستگاهی بین وزارت تعاون و رفاه اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر معاونت فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات صورت گرفته است. یک بسته برای حمایتهای اضطراری برای شرکتها طراحی شده به خصوص شرکتهای دانش بنیان که خیلی از آنها کوچک و متوسط هستند و شامل بسته حمایتی توقف یا کاهش ارز است. بسته حمایتی توقف یا کاهش تقاضا در مورد از دست دادن بسته حمایتی رشد و تقاضا برای خدمات و زیرساختهای مورد نیاز و بسته تأمین زیرساخت برق مورد نیاز و لذا با هماهنگی که بین دستگاهها وجود دارد لذا امیدوار هستیم که انشاءالله مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: سامانه غزال هم که در واقع به ذیل بنیاد علم و فنآوری قرار دارد فعال است برای اینکه بتوانند اطلاعاتشان را در آن بارگذاری کنند و موضوعات را مطرح کنند.
مهاجرانی در خصوص بازسازی و کمکرسانی به منازل مردم و محل کسب و کارهای تخریب شده مردم گفت: در مورد بازسازی اصولاً بستگی به میزان آسیبی که وارد شده نوع رفتارها متفاوت خواهد بود . در برخی از آسیبها که آسیب اندکتری است، شامل شکستن شیشه و از جا درآمدن قاب پنجره است، لذا نوع برخورد متناسب با حجم آسیبی است که وارد شده است .در این خصوص در شهر تهران شهرداری تهران و در استانها بنیاد مسکن متولی است . کار بازسازی آغاز شده برای جاهایی که آسیبها اندک بوده کار آغاز شده و برخی از مردم توانستند به خانههایشان بازگردند بعضی از جاهایی که آسیب فراوانتر بوده مردم هنوز بازنگشتند و لذا در اماکنی که به صورت موقت در اختیارشان است، اسکان گرفتهاند. برای اعزام کارشناس در راستای ارزیابی خسارت به صورت ۲۴ ساعته اقدام میشود. بنیاد همه استانها شماره تلفنهایشان در سامانهها وجود دارد میتوانند استفاده کنند که با هماهنگی ستاد مدیریت بحران در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، البرز ،خوزستان، فارس، قم، بوشهر ،زنجان، قزوین، لرستان ،سمنان، کرمان ،کرمانشاه ،کردستان، مرکزی، همدان، مازندران ،گیلان و شهرستانهای استان تهران امر بازسازی در دست است. همچنین تسهیلاتی را هم پیشبینی کردهاند که تسهیلات ودیعه مسکن پیشبینی شده که در روستاها و شهرها است از ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، در سکونتگاههای روستایی ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر به جز مراکز استانها و کلانشهرها ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود .همین طور در مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان است که میتوانند استفاده کنند و طبق اعلام بنیاد مسکن ارزیابی از ۹۲ هزار و ۲۴۴ واحد مسکونی تاکنون انجام شده است .
مهاجرانی در رابطه با کسانی که اسکان آنهایی که منازل آنها در جنگ تخریب شده است گفت: در شهر تهران ، شهرداری تهران متولی شده است و در اقامتگاهها شامل هتلها مراکز اقامتی آنها را توانسته است اسکان دهد. در استانهای دیگر هم همینگونه است در جاهای مختلف از جمله هر وزارتخانه هم معمولاً سعی میکند که اگر کارمندانش دچار آسیب شدند در مراکز اقامتی خودشان عزیزان را اسکان دهد. سایر مردم هم در کنار در واقع کارمندان قرار میگیرند و با توجه به ظرفیتهایی که هست اسکانها صورت میگیرد و به جز منازلی که تخریب آنها صددرصدی است و نیاز به تخریب و بازسازی دارد، طبیعتاً بعد از تعمیرات انجام شده به منزل بازمیگردند و آنهایی که نیاز به تخریب بازسازی دارد با تسهیلات ودیعه مسکنی که داده خواهد شد. همینطور تسهیلاتی که در مورد خرید لوازم منزل است که انشاءالله افراد سکونت پیدا میکنند تا اینکه موضوع مرتفع شود.
سخنگوی دولت در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای حفاظت و تعیین تکلیف اموال و داراییهای متعلق به ایران و ایرانیهای مقیم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اظهار کرد ایرانیان خارج از کشور همیشه فرزندان این وطن هستند و طبیعتاً با حفظ ضوابط و شرایط امکان برگشتشان به کشور وجود دارد اما به صورت مشخص در مورد ایرانیان ساکن کشورهای حاشیه خلیج فارس بستهای را وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی کرده که امکان انتقال امن سرمایههایشان سرمایههای ارزیشان به کشور بهرهبرداری از مشوقهای مالیاتی و گمرکی سرمایههای وارداتی کشور که در واقع با کشور امکان رویکرد خصمانه داشتند و همینطور امکان استفاده از بیمه جنگ برای بهرهگیری از ظرفیتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی برای تضمین امنیت سرمایه و سود آنها و همینطور فراهم شدند، امکان سرمایهگذاری در ابزارهای مالی از جمله اوراق بدهی ارزی و بازار سرمایه برای اینها فعال شد.
سخنگوی دولت در مورد برخی شایعات مطرح از جمله استعفای رئیس جمهور یا فضاسازیهایی که صورت گرفته در این خصوص گفت: در شرایطی هستیم که هرگونه تردید در مورد قاطعیت کارکرد هر کدام از افراد خود نوعی عامل تخریبی است و باید به این موضوع دقت داشته باشیم در شرایطی که مردم به اینگونه پای صحنه هستند، هیچکدام از ما حق نداریم که خدشهای ایجاد کنیم بر این وحدت ملی و مقدسی که ایجاد شده حضور مسئولین دولتی در بین اجتماعات مردمی نشان از همین موضوع دارد و قطعاً به ضرر منافع ملی ما است. بدون تردید رئیس جمهور پایبند به قانون اساسی هستند و مدافع منافع ملی و امنیت کشورمان و طبیعتاً در این زمینه هم کاملاً نشان دادند که همه ارکان دولت و همه افراد مسئول در دولت کارکنان دولت همگی پای کار کشور هستند و همه ما پای حفظ کیان ملی هستیم و طبیعتاً مطمئناً باید با هرگونه شایعهای که کمک میکند که انسجام ملی ما دچار خدشه شود همگی مبارزه خواهیم کرد.
مهاجرانی در خصوص جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان به دلایل آلودگی هوا و جنگ خاطرنشان کرد : اولاً حتماً گزینه آموزش حضوری گزینه مطلوبی است برای آموزش برای هر سطحی از آموزش چه آموزشهای عمومی یعنی سطح زیر دانشگاه دبیرستان حوزه آموزش و پرورش چه آموزشهای دانشگاهی اما در شرایطی که به هر حال دشمن از هیچ جنایتی فروگذار نمیکند و مدرسه طیبه میناب یک نمونه آن بود بدیهی است که باید به روشهای جایگزین فکر کنیم ، لذا هم آموزش تلویزیونی مدرسه ایران به عنوان یک گزینه است . معلمها از سکوهای داخلی برای امر آموزشی استفاده میکنند و تا خرداد ماه زمان دارند که بتوانند آموزش را تکمیل کنند. برای آزمونهای نهایی هم قرار شده که آموزش و پرورش دوباره اعلام کند زمان را به محض اینکه وزارتخانه به ما اطلاعرسانی خواهد کرد.
در حاشیه نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در محل اصابت موشکهای دشمن صهیونیستی آمریکایی در پژوهشکده لیزر و پلاسما آزمایشگاه تصویربرداری نوری دکتر برادران قاسمی در شمال دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور اصحاب رسانه، برگزار شد. چندی پیش و در جریان حملات هوایی، این دانشکده مورد اصابت دشمن قرار گرفته بود که به شعاع چند ده متری ساختمانهای اطراف به دلیل موج انفجار با شکستگی گسترده شیشهها مواجه شد.
بر سردر این پژوهشکده شعر تن بر زخم بهشتی ز دل حادثهها؛ همچو ققنوس دگرباره به پا میخیزد، نصب شده بود.
